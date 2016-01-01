أطلقت شركة موزيلا خدمتها لتصفح المواقع المحجوبة وإخفاء الهوية عبر الشبكات الافتراضية VPN كتطبيق مستقل بحد ذاته على ويندوز وأندرويد وذلك برسوم اشتراك.
الخدمة متاحة حالياً بنسختها التجريبية ويمكن الوصول إليها عبر دعوة خاصة فقط،, وتبلغ رسوم الاشتراك فيها 4.99 دولار شهرياً، وتعد الشركة أنها لن تراقب سجل تصفح المستخدمين عبر الخدمة ما يعطيهم خصوصية أكبر.
المميز في خدمة موزيلا أنها تستخدم بروتوكول جديد يدعى Wireguard ويوفر سرعة أعلى وأمان أكبر مقارنة من بروتوكول OpenVPN الشائع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على موزيلا تطلق خدمة VPN مدفوعة على ويندوز وأندرويد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق