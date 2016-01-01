موزيلا تطلق خدمة VPN مدفوعة على ويندوز وأندرويد

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موزيلا تطلق خدمة VPN مدفوعة على ويندوز وأندرويد

أطلقت شركة موزيلا خدمتها لتصفح المواقع المحجوبة وإخفاء الهوية عبر الشبكات الافتراضية VPN كتطبيق مستقل بحد ذاته على ويندوز وأندرويد وذلك برسوم اشتراك.

الخدمة متاحة حالياً بنسختها التجريبية ويمكن الوصول إليها عبر دعوة خاصة فقط،, وتبلغ رسوم الاشتراك فيها 4.99 دولار شهرياً، وتعد الشركة أنها لن تراقب سجل تصفح المستخدمين عبر الخدمة ما يعطيهم خصوصية أكبر.

المميز في خدمة موزيلا أنها تستخدم بروتوكول جديد يدعى Wireguard ويوفر سرعة أعلى وأمان أكبر مقارنة من بروتوكول OpenVPN الشائع.

ولو كان لديك عدة أجهزة، فإن خدمة موزيلا تدعم الدخول بنفس الحساب عبر خمسة أجهزة معاً وتتواجد لديها مخدمات في أكثر من 30 بلد حول العالم لتعطيك تنوع أكبر في اختيار البلد الذي تود الدخول للمواقع والتطبيقات وكأنك تتصفح منه.

يذكر أن موزيلا كانت قد أعلنت عن إضافة خاصة بمتصفح فايرفوكس يوفر خدمة VPN خاصتها وكانت متاحة فقط في الولايات المتحدة.

وتوفر أوبرا أيضاً خدمة VPN مجانية مدمجة في تطبيقها، لكنها لا تعد بعدم مراقبة سجل تصفح المستخدمين، على عكس موزيلا.

لو كنت مهتماً بالحصول على حماية موزيلا، يمكنك التسجيل من هذا الرابط للحصول على دعوة، وستوفر الشركة خدمتها على المزيد من المنصات وأنظمة التشغيل لاحقاً.

المصدر: عالم التقنية

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