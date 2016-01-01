تقرير جديد يقترح صدور ملحق التتبع Apple AirTags في صيف هذا العام

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تقرير جديد يقترح صدور ملحق التتبع Apple AirTags في صيف هذا العام

وفقا للشائعات والأدلة التي تم إستخلاصها في الإصدارات التجريبية من نظام iOS، فيبدو أن شركة آبل تعمل على ملحق جديد يُدعى AirTags. ووفقا للمحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo، فيبدو أن شركة آبل تخطط لإطلاق هذا الملحق في العام 2020، وذلك بالتزامن مع مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020 حيث من المفترض أن يتم الإعلان عن الجهاز.

الملاحظات الأحدث من المحلل Ming-Chi Kuo للمستثمرين تعكس إلى حد كبير ما قاله سابقًا، حيث تنبأ في تقرير من الشهر الماضي بأن الملحق AirTags سيكون واحدًا من المنتجات الجديدة التي تخطط شركة آبل لإطلاقها هذا العام. وفي حالة إذا سمعت عن الملحق AirTags لأول مرة، فقد قيل بأن هذا الملحق سيُشبه Tile Tracker.

وفقا للتقارير السابقة، سيكون AirTags مشابهًا لـ Tile Tracker من حيث الأداء الوظيفي، ولكن وفقا للشائعات، سيكون الملحق الجديد أكثر دقة نظرًا لإستخدام آبل لتقنية واسعة النطاق للغاية والتي ستجعل الملحق أكثر دقة مقارنة بتقنية البلوتوث.

لم نحصل على أي معلومات حول هذا الملحق من شركة آبل حتى الآن، لذلك يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه الشائعات ستتحقق في المستقبل أم لا. وحتى ذلك الحين، سيكون من الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.

المصدر: موقع الكترونى

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