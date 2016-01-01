

جوجل تعلن عن موعد جلب Stadia إلى هواتف سامسونج وأسوس وRazer جوجل تعلن عن موعد جلب Stadia إلى هواتف سامسونج وأسوس وRazer

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء أن خدمة بث الألعاب التابعة لها (إستاديا) Stadia ستعمل على بعض هواتف أندرويد الأخرى من غير سلسلة (بكسل) Pixel التابعة لها.



وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: إن الخدمة ستُتاح على بعض هواتف سامسونج، وأسوس، و(ريزر) Razer، وذلك اعتبارًا من 20 شباط/ فبراير الجاري، أي بعد غدٍ الخميس. وأضافت جوجل أن (إستاديا) ستعمل على 19 هاتفًا بنظام أندرويد، يبدو أن جميعها هواتف رائدة، أو مخصصة للألعاب.



وتشمل قائمة الهواتف التي ستدعم الخدمة 15 هاتفًا من سامسونج، وهي: (جالاكسي إس8)، و(جالاكسي إس8 بلس)، و(جالاكسي إس8 أكتيف)، و(جالاكسي نوت 8)، و(جالاكسي إس9)، و(جالاكسي إس9 بلس)، و(جالاكسي نوت 9)، و(جالاكسي إس10)، و(جالاكسي إس10إي)، و(جالاكسي إس10 بلس)، و(جالاكسي نوت 10)، و(جالاكسي نوت 10 بلس)، و(جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا).

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أما الهواتف الأربعة الأخرى فهي من شركتي ريزر وأسوس، وهي: (ريزر فون) Razer Phone، و(ريزر فون 2) Razer Phone 2، و(أسوس آر أو جي فون) Asus ROG Phone، و(أسوس آر أو جي فون 2) Asus ROG Phone II.وبإضافة هذه الهواتف التسعة عشر، فإن عدد الهواتف التي تدعم خدمة (إستاديا) يصبح 26 هاتفًا، بما في ذلك: (بكسل 2)، و(بكسل 2 إكس إل)، و(بكسل 3)، و(بكسل 3 إكس إل)، و(بكسل 3أي)، و(بكسل 3أي إكس إل)، و(بكسل 4). مع الإشارة إلى أن التطبيق الخاص بالخدمة على نظام (آي أو إس) لا يسمح باللعب حاليًا.تجدر الإشارة أيضًا إلى أن شركة جوجل كانت قد وعدت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بإطلاق أكثر من 120 لعبة إلى خدمتها قبل نهاية عام 2020 الحالي. وكانت قد أعلنت عن 5 ألعاب جديدة الأسبوع الماضي.