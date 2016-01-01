أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء أن خدمة بث الألعاب التابعة لها (إستاديا) Stadia ستعمل على بعض هواتف أندرويد الأخرى من غير سلسلة (بكسل) Pixel التابعة لها.
وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: إن الخدمة ستُتاح على بعض هواتف سامسونج، وأسوس، و(ريزر) Razer، وذلك اعتبارًا من 20 شباط/ فبراير الجاري، أي بعد غدٍ الخميس. وأضافت جوجل أن (إستاديا) ستعمل على 19 هاتفًا بنظام أندرويد، يبدو أن جميعها هواتف رائدة، أو مخصصة للألعاب.
وتشمل قائمة الهواتف التي ستدعم الخدمة 15 هاتفًا من سامسونج، وهي: (جالاكسي إس8)، و(جالاكسي إس8 بلس)، و(جالاكسي إس8 أكتيف)، و(جالاكسي نوت 8)، و(جالاكسي إس9)، و(جالاكسي إس9 بلس)، و(جالاكسي نوت 9)، و(جالاكسي إس10)، و(جالاكسي إس10إي)، و(جالاكسي إس10 بلس)، و(جالاكسي نوت 10)، و(جالاكسي نوت 10 بلس)، و(جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا).
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التعليقات على جوجل تعلن عن موعد جلب Stadia إلى هواتف سامسونج وأسوس وRazer
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