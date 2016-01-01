الإعلان رسميًا عن المودم Snapdragon X60 5G، ويدعم سرعة تحميل تصل إلى 7.5Gbps

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › الإعلان رسميًا عن المودم Snapdragon X60 5G، ويدعم سرعة تحميل تصل إلى 7.5Gbps

صورة الخبر: الإعلان رسميًا عن المودم Snapdragon X60 5G، ويدعم سرعة تحميل تصل إلى 7.5Gbps
الإعلان رسميًا عن المودم Snapdragon X60 5G، ويدعم سرعة تحميل تصل إلى 7.5Gbps

كشفت شركة كوالكوم رسميًا اليوم عن الجيل الثالث من مودم 5G الخاص بها، وهو المودم الذي يحمل إسم Snapdragon X60. هذا هو أول مودم يستند على تكنولوجيا 5 نانومتر، ويدعم سرعة تحميل تصل إلى 7.5 جيجابت في الثانية وسرعة رفع تصل إلى 3 جيجابت في الثانية بحيث يدعم كل من ترددات mmWave و Sub-6GHz. وكما هو الحال مع المودم Snapdragon X55 الحالي، فالمودم Snapdragon X60 الجديد يعمل على كل من شبكات TDD و FDD للحصول على دعم حقيقي لشبكات الجيل الخامس 5G على الصعيد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أيضًا شبكات 4G بالإضافة إلى شبكات 3G و 2G القديمة.

أكبر ميزة في المودم الجديد هي حجمه. بفضل تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر، سيكون هذا المعالج أفضل من حيث الأداء وأكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة. الإضافة الأخرى في هذا المعالج هي تقاسم الطيف الديناميكي ( DSS ) والذي سيتيح لشركات الإتصالات تغيير نطاقات LTE لسرعات أعلى وتسريع وتيرة نشر شبكات 5G.

المصدر: موقع الكتروني

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الإعلان رسميًا عن المودم Snapdragon X60 5G، ويدعم سرعة تحميل تصل إلى 7.5Gbps

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27092

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager