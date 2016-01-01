كشفت شركة كوالكوم رسميًا اليوم عن الجيل الثالث من مودم 5G الخاص بها، وهو المودم الذي يحمل إسم Snapdragon X60. هذا هو أول مودم يستند على تكنولوجيا 5 نانومتر، ويدعم سرعة تحميل تصل إلى 7.5 جيجابت في الثانية وسرعة رفع تصل إلى 3 جيجابت في الثانية بحيث يدعم كل من ترددات mmWave و Sub-6GHz. وكما هو الحال مع المودم Snapdragon X55 الحالي، فالمودم Snapdragon X60 الجديد يعمل على كل من شبكات TDD و FDD للحصول على دعم حقيقي لشبكات الجيل الخامس 5G على الصعيد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أيضًا شبكات 4G بالإضافة إلى شبكات 3G و 2G القديمة.
أكبر ميزة في المودم الجديد هي حجمه. بفضل تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر، سيكون هذا المعالج أفضل من حيث الأداء وأكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة. الإضافة الأخرى في هذا المعالج هي تقاسم الطيف الديناميكي ( DSS ) والذي سيتيح لشركات الإتصالات تغيير نطاقات LTE لسرعات أعلى وتسريع وتيرة نشر شبكات 5G.
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التعليقات على الإعلان رسميًا عن المودم Snapdragon X60 5G، ويدعم سرعة تحميل تصل إلى 7.5Gbps
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