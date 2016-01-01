جوجل توقف برنامج «واي فاي ستيشن» المجاني

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › جوجل توقف برنامج «واي فاي ستيشن» المجاني

صورة الخبر: جوجل توقف برنامج «واي فاي ستيشن» المجاني
جوجل توقف برنامج «واي فاي ستيشن» المجاني

ررت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، وقف برنامجها "ستيشن واي فاي" الذي كانت توفر فيه الإنترنت المجاني عبر شبكات "واي فاي" عبر أكثر من 500 محطة قطار حول العالم منذ عام 2016.

وقالت الشركة، بحسب مدونة "تك كرانش" التقنية، إنه من المقرر وقف البرنامج، الذي يعمل حاليا في البرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتايلاند والفلبين والمكسيك والهند وإندونيسيا وفيتنام، خلال هذا العام.

وأوضحت "جوجل" أنها اتخذت قرار إنهاء البرنامج لأنه أصبح من الصعب توسيع نطاقه واستمرار استدامته كعمل تجاري.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جوجل توقف برنامج «واي فاي ستيشن» المجاني

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23659

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager