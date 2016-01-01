

جوجل توقف برنامج «واي فاي ستيشن» المجاني جوجل توقف برنامج «واي فاي ستيشن» المجاني

ررت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، وقف برنامجها "ستيشن واي فاي" الذي كانت توفر فيه الإنترنت المجاني عبر شبكات "واي فاي" عبر أكثر من 500 محطة قطار حول العالم منذ عام 2016.



وقالت الشركة، بحسب مدونة "تك كرانش" التقنية، إنه من المقرر وقف البرنامج، الذي يعمل حاليا في البرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتايلاند والفلبين والمكسيك والهند وإندونيسيا وفيتنام، خلال هذا العام.



وأوضحت "جوجل" أنها اتخذت قرار إنهاء البرنامج لأنه أصبح من الصعب توسيع نطاقه واستمرار استدامته كعمل تجاري.