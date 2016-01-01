

احترس.. ألعاب الموبايل تسرق أموالك وتدمر عقلك احترس.. ألعاب الموبايل تسرق أموالك وتدمر عقلك

من لا يستمتع على هاتفه الذكى بألعابه المفضلة ويقضى عليها الكثير من الوقت على مدار حياته اليومية، لدرجة التعلق باللعبة والمنافسة مع الأصدقاء بشكل شبه مستمر، وحتى إنفاق الأموال عليها للحصول على أفضل التحسينات، ويكون كل 1لك بغرض الترفيه، لكن هل تخيلت أن تلك الألعاب قد تدمر عقلك وتستنزف أموالك ؟.



وبحسب موقع فون آرينا التقنى، أصبح هذ النوع من الألعاب منتشرًا بشكل غير طبيعى فى الآونة الأخيرة، حيث يتم تقديم كل التهسلات لك فى بداية تجربتها، ومع تعلقك باللعبة أكثر تبدأ المراحل الكثر صعوبة، وهنا تظهر لك العروض بدفع المال للحصول على التحسينات، وبالطبع تقدم على ذلك بدون تفكير.



أما من ناحية الضرر نبدأ بالعقل، عندما يحل منتصف الليل ويكون لديك فى الصباح عمل أو دراسة، ستجد ان اللعبة تتحكم بك وتجعلم تهدر الكثير من الوقت، وبالتالى النوم فى وقت متأخر مما يؤثر على الصحة العامة لجسدك، وبشكل خاص إصابة العين بحساسية وإلحاق الضرر بجهازك العصبى.

قد يعجبك أيضا... loading...

وكشفت دراسات جديثة أن مطورى ألعاب الفيديو يصممونها بطريقة تجعل تدمنها بصورة غير طبيعية مثل المخدرات، وتداوم على لعبها بشكل مستمر، بالإضافة لإنفاق أموالك عليها وهنا يتحقق الجانب الربحى لهم.وبحسب دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية فى عام 2018، أن هناك اضطرابات قد تصيب الشخص فى حالة تمكنت منه الألعاب وبدأت فى لاتاُير على سلوكه، بسبب حالة اللاوعى التى تضعه فى اللعبة أثناء الإستمتاع بها لساعات، لدرجة التأصير على الصحة العامة وقد تهدد مستقبلك المهنى وتفقدك عملك.لك أن تتخيل أن ألعاب شركة Supercell الناجحة والمعروفة مثل Clash of Clans، و Clash Royale، و Brawl Stars، حصدت إيرادات تجاوزت 1.7 مليار دولار فى عام 2018، بالرغم من كونها ألعاب مجانية، إلا أنها تدفع اللاعبين لإنفاق أموال حقيقية وشراء تحسينات من خلالها.ولكن من ناحية أخرى اذا كنت تمارس لعبة pubg أو Fortnite يوميًا لوقت ليس بالطويل، فأنت لست مدمنًا بل العكس فأنت مستخدم طبيعى لتلك الألعاب ولا يقع عليك أى ضرر.