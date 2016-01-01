من لا يستمتع على هاتفه الذكى بألعابه المفضلة ويقضى عليها الكثير من الوقت على مدار حياته اليومية، لدرجة التعلق باللعبة والمنافسة مع الأصدقاء بشكل شبه مستمر، وحتى إنفاق الأموال عليها للحصول على أفضل التحسينات، ويكون كل 1لك بغرض الترفيه، لكن هل تخيلت أن تلك الألعاب قد تدمر عقلك وتستنزف أموالك ؟.
وبحسب موقع فون آرينا التقنى، أصبح هذ النوع من الألعاب منتشرًا بشكل غير طبيعى فى الآونة الأخيرة، حيث يتم تقديم كل التهسلات لك فى بداية تجربتها، ومع تعلقك باللعبة أكثر تبدأ المراحل الكثر صعوبة، وهنا تظهر لك العروض بدفع المال للحصول على التحسينات، وبالطبع تقدم على ذلك بدون تفكير.
أما من ناحية الضرر نبدأ بالعقل، عندما يحل منتصف الليل ويكون لديك فى الصباح عمل أو دراسة، ستجد ان اللعبة تتحكم بك وتجعلم تهدر الكثير من الوقت، وبالتالى النوم فى وقت متأخر مما يؤثر على الصحة العامة لجسدك، وبشكل خاص إصابة العين بحساسية وإلحاق الضرر بجهازك العصبى.
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التعليقات على احترس.. ألعاب الموبايل تسرق أموالك وتدمر عقلك
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