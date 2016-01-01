

تقرير جديد يقترح قدوم لوحيات iPad Pro 5G في وقت لاحق من هذا العام تقرير جديد يقترح قدوم لوحيات iPad Pro 5G في وقت لاحق من هذا العام

وفقا للشائعات، يُعتقد أن شركة آبل ستنضم على الأرجح إلى قائمة الشركات التي قررت تبني تكنولوجيا 5G هذا العام من خلال تشكيلة iPhone القادمة. ومع ذلك، إذا كان التقرير الجديد الذي صدر مؤخرًا من موقع DigiTimes صحيحًا، فيبدو أن هواتف iPhone لن تكون منتج 5G الوحيد للشركة هذا العام، فيبدو أن شركة آبل تخطط كذلك لإطلاق طرازات 5G من لوحيات iPad Pro هذا العام كذلك.



لطالما كانت لوحيات iPad تدعم الإتصالات الخلوية، لذا فإن دعم شبكات الجيل الخامس 5G في لوحيات iPad Pro القادمة لن يكون أمرًا مفاجئًا. إذا كان هذا صحيحًا، فمن المحتمل أن تستخدم لوحيات iPad Pro القادمة المودم Snapdragon X55 من شركة كوالكوم، وهو المودم الذي يدعم شبكات 5G.



موقع DigiTimes لا يتمتع بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالشائعات ذات الصلة بشركة آبل. تقرير هذا الموقع يتناقض أيضًا إلى حد ما مع الشائعات السابقة، فقد أوضح المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo في وقت سابق أنه من غير المتوقع أن تصل لوحيات iPad Pro المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G حتى العام 2021، على الرغم من أننا لا نمانع إذا وصلت قبل ذلك.

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كما سبق وأشرنا، سيكون من الأفضل للجميع التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن لا تزال شبكات الجيل الخامس 5G متوفرة في عدد محدود من المناطق، لذلك ربما سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نتوقع رؤية تغطية مماثلة لـ 4G. لذلك، حتى لو حصلت على iPad Pro 5G، فقد لا تكون بالضرورة قادرًا على الإستفادة من تكنولوجيا 5G.