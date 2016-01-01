

Apple Pay ستكون قريبًا مسؤولة عن 10% من التعاملات العالمية للبطاقات الإئتمانية Apple Pay ستكون قريبًا مسؤولة عن 10% من التعاملات العالمية للبطاقات الإئتمانية

على الرغم من أن خدمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة Apple Pay لا تزال محدودة من حيث التوافر، فيبدو أن هناك عددًا كافٍ من المستخدمين الذين يستخدمون الخدمة لأنه وفقا للبيانات التي تم جمعها من قبل شركة Bernstrein المتخصصة في بحوث السوق، فيبدو أنه بحلول العام 2025، قد تكون Apple Pay منتشرة بدرجة كافية حيث يُحتمل أن تكون مسؤولة عن معاملة واحدة من كل 10 معاملات بالبطاقات الإئتمانية على الصعيد العالمي.



كما تعملون على الأرجح، يمكن إستخدام Appe Pay من أجل الدفع عبر الإنترنت وللدفع في المتاجر الفعلية حيث يمكن للمستخدمين إجراء عمليات الدفع عن طريق وضع هواتف iPhone أو ساعات Apple Watch الخاصة بهم فوق محطات الدفع المتوافقة. يمكن إستخدام Apple Pay أيضًا للدفع في وسائل النقل العامة كما هو الحال في الولايات المتحدة واليابان.



ومع ذلك، كما قلنا سابقًا، فخدمة الدفع Apple Pay لم تشق طريقها بعد إلى العديد من المناطق حول العالم. نعتقد أن هذا يرجع إلى حقيقة أن Apple Pay هي في الأساس خدمة مالية من نوع ما، وتتطلب التعاون مع البنوك بالإضافة إلى إتفاقات مع الحكومات المحلية من أجل إستخدام الخدمة في مختلف البلدان.

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في الأونة الأخيرة، ساعد موفري خدمة نقاط البيع في جعل عملية الدفع أسهل من خلال ميزة جديدة تُدعى Scan To Pay حيث يمكن للمستخدمين مسح رمز الإستجابة السريعة QR Code المطبوع على الإيصالات والدفع بإستخدام Apple Pay، مما يجعلها مثالية للشركات الصغيرة وتعمل أيضًا كبديل لمحطات الدفع العادية.