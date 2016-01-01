في العام 2018، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستغمر أصابع قدميها في سوق خدمات بث الألعاب من خلال خدمة لبث الألعاب عبر السحابة تُعرف بإسم Project xCloud. هذه هي الخدمة التي تتيح للمستخدمين تشغيل ألعاب Xbox على أي جهاز. تم إطلاق الخدمة لمعاينتها وتجربتها حيث كان بإمكان مستخدمي الأندرويد المشاركة في تجربة الخدمة.
إذا كنت لا تملك جهاز أندرويد ولكنك ترغب في تجربة خدمة xCloud، فأنت محظوظ لأن شركة مايكروسوفت أعلنت منذ ذلك الحين أنها ستوسع نطاق الخدمة لتشمل أجهزة iOS كذلك، بما في ذلك هواتف iPhone ولوحيات iPad، وهذا ما يعني بأنه يمكن لمستخدمي هذه الأجهزة كذلك تجربة الخدمة من خلال منصة TestFlight الخاصة بشركة آبل والتي تُستخدم للتطبيقات التجريبية.
ومع ذلك، هناك بعض الأنباء غير السارة والتي تتمثل في أنه سيتم السماح لـ 1000 مستخدم فقط بتجربة الخدمة بسبب قيود برنامج TestFlight. نعتقد أن هذا سيكون أقل بكثير من عدد الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الخدمة، ولكن مايكروسوفت تخطط لتجربة الخدمة فقط، مما يعني أنه سيتم في نهاية المطاف إخراج بعض المختبرين من البرنامج لإفساح المجال أمام مختبرين جدد.
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التعليقات على مايكروسوفت تبدأ رسميًا بإختبار خدمة Project xCloud على أجهزة iOS
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