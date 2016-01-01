رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج يستقيل بعد عقوبة انتهاك قوانين العمل

إستقال Lee Sang-hoon، رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج بعد شهرين تقريبًا من إدانته بتهمة تخريب الاتحاد.
تم تعيين Lee Sang-hoon كرئيس لمجلس إدارة شركة سامسونج قبل عامين في خطوة تهدف إلى زيادة الشفافية في الشركة عن طريق تقسيم أدوار الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
حُكم على Lee Sang-hoon بالسجن لمدة عام ونصف في شهر ديسمبر الماضي بتهمة انتهاك قوانين العمل.
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