

مايكروسوفت" تخسر 17 مليار دولار.. لهذا السبب مايكروسوفت" تخسر 17 مليار دولار.. لهذا السبب

أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم (الجمعة) أن شركة مايكروسوفت للتكنولوجيا خسرت ما يقدر بـ 17 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد خمس دقائق فقط من أمر قضائي، بتعليق عقد ضخم للشركة مع وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاجون".



وأضافت القناة أنه قد صدر الأمر القضائي بعدما زعمت شركة أمازون للتسويق الالكتروني في دعوى لها أن الرئيس دونالد ترامب تحيز ضد مالكها جيف بيزوس، ما حال دون فوزها بالعقد الذي تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار.



وأشارت القناة الى أن الشكوى تطالب بإعادة تقييم العرض والتوصل إلى قرار جديد .. ويمنع الأمر المؤقت وزارة الدفاع من بدء العمل في العقد المعروف باسم JEDI.

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ولم يعلق "البنتاجون" على القرار القضائي بتعليق العقد مع مايكروسوفت ومدته عشر سنوات .. ويهدف العقد التابع لبرنامج "البنية التحتية المشتركة للمؤسسات"، إلى ربط جميع الفروع العسكرية وضمان تبادلها للمعلومات في نظام سحابي معزز بالذكاء الاصطناعي.