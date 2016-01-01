أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم (الجمعة) أن شركة مايكروسوفت للتكنولوجيا خسرت ما يقدر بـ 17 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد خمس دقائق فقط من أمر قضائي، بتعليق عقد ضخم للشركة مع وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاجون".
وأضافت القناة أنه قد صدر الأمر القضائي بعدما زعمت شركة أمازون للتسويق الالكتروني في دعوى لها أن الرئيس دونالد ترامب تحيز ضد مالكها جيف بيزوس، ما حال دون فوزها بالعقد الذي تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار.
وأشارت القناة الى أن الشكوى تطالب بإعادة تقييم العرض والتوصل إلى قرار جديد .. ويمنع الأمر المؤقت وزارة الدفاع من بدء العمل في العقد المعروف باسم JEDI.
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التعليقات على مايكروسوفت" تخسر 17 مليار دولار.. لهذا السبب
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