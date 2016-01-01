ألعاب شركة Activision تنضم لقائمة Geforce Now

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › ألعاب شركة Activision تنضم لقائمة Geforce Now

صورة الخبر: ألعاب شركة Activision تنضم لقائمة Geforce Now
ألعاب شركة Activision تنضم لقائمة Geforce Now

شركة Nvidia أعلنت عن ضم كل ألعاب شركة Activision Blizzard لخدمتها السحابية الجديدة Geforce Now.

خدمة Geforce Now هي خدمة سحابية تُشبه تماماً نفس فكرة Google Stadia ولكنها مليئة بمجموعة أكبر من الألعاب الضخمة والرائعة من مختلف الناشرين حول العالم ، الشركة أعلنت عن تعاون مع ناشر جديد وهي شركة Activision والخدمة أصبحت تضم كل ألعابها الآن مثل :

- Sekiro Shadows Die Twice
- أجزاء Call of Duty
- Overwatch
- Crash Bandicoot N.Sane Trilogy
- Crash Team Racing
- Spyro Reignited Trilogy
- Diablo III
- World of Warcraft

إضافات بالجملة لخدمة Geforce Now تجعلها تجربة أفضل للاعبين حول العالم.

المصدر: جيمرز فيلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ألعاب شركة Activision تنضم لقائمة Geforce Now

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1302

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager