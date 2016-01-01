شركة Nvidia أعلنت عن ضم كل ألعاب شركة Activision Blizzard لخدمتها السحابية الجديدة Geforce Now.
خدمة Geforce Now هي خدمة سحابية تُشبه تماماً نفس فكرة Google Stadia ولكنها مليئة بمجموعة أكبر من الألعاب الضخمة والرائعة من مختلف الناشرين حول العالم ، الشركة أعلنت عن تعاون مع ناشر جديد وهي شركة Activision والخدمة أصبحت تضم كل ألعابها الآن مثل :
- Sekiro Shadows Die Twice
- أجزاء Call of Duty
- Overwatch
- Crash Bandicoot N.Sane Trilogy
- Crash Team Racing
- Spyro Reignited Trilogy
- Diablo III
- World of Warcraft
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التعليقات على ألعاب شركة Activision تنضم لقائمة Geforce Now
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