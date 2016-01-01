رفعت شركة (زيروكس) Xerox عرضها لشراء (إتش بي) HP بمبلغ يتراوح بين دولارين إلى 24 دولارًا للسهم الواحد اليوم الاثنين، وذلك بعد عدة حالات رفض لعرض الشراء الذي قدمته سابقًا لشركة تصنيع أجهزة الحاسوب وحلول الطباعة.
وقالت زيروكس: إن عرضها الأخير يتألف من 18.40 دولارًا نقدًا، و 0.149 سهمًا من زيروكس لكل سهم من أسهم (إتش بي) – مما يجعل قيمة الشركة نحو 35 مليار دولار، كما قالت: إنها تخطط لإطلاق عرض مناقصة في 2 آذار/ مارس المقبل أو قريبًا من ذلك. وبعد رفع عرض زيروكس ارتفع سعر سهم (إتش بي) بنسبة 3% إلى 22.31 دولارًا أمريكيًا، كما شهد سهم زيروكس نفسها ارتفاعًا بنسبة 1%.
وكانت زيروكس – التي تعد من أشهر شركات تصنيع حلول الطباعة – قد قدمت عرضًا نقديًا أول مرة بقيمة 33.5 مليار دولار لشركة (إتش بي)، التي تزيد قيمتها على قيمة زيروكس بنحو 3 أضعاف. وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفض مجلس إدارة (إتش بي) العرض قائلًا: إنه أقل من قيمة الشركة الحقيقية.
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التعليقات على زيروكس تعلن عن عرضها الجديد للاستحواذ على إتش بي
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