«إيدج» إصدار مايكروسوفت الجديد

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«إيدج» إصدار مايكروسوفت الجديد

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، إصدارًا جديدًا من متصفح الويب الشهير "إيدج" تدعم البنية المعمارية "أيه آر إم 64" على أجهزة "سيرفيس برو إكس" المحمولة.

وتقدم الإصدارة الجديدة للمتصفح "إيدج 80" تحسينًا في التبديل بين ألسنة التصفح وإظهار محتوى الويب وسرعة استعراض الصفحات.

وكانت "مايكروسوفت" قد أطلقت الشهر الماضي، إصدارة جديدة للمتصفح "إيدج" تعتمد على متصفح "كروميوم"، مخصصة لأجهزة الحاسبات المعتمدة على نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك أوه إس"، واشتملت على خاصية مدمجة لمنع التعقب.

المصدر: الدستور

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