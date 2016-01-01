أطلقت شركة فيسبوك تحديثا لسد ثغرة أمنية خطيرة في برنامج واتساب المخصص لسطح المكتب، والتي تسمح للقراصنة بمهاجمة الحواسيب الشخصية.
لذا شددت الشركة الأمريكية على سرعة تحديث البرنامج سواء على الأجهزة العاملة بنظام ويندوز أو ماك أو إس أو حتى الأجهزة الجوالة.
وأوضحت الشركة المالكة لتطبيق التراسل الفوري الشهير أن الثغرة الأمنية تكمن في البرنامج قبل الإصدار 0.3.9309، إذا كان البرنامج متصلا بتطبيق واتساب على الآيفون قبل الإصدار 2.20.10.
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التعليقات على ثغرة أمنية خطيرة في واتساب تسمح بقرصنة الحاسوب
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