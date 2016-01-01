

أفضل الطرق لمشاركة ملفات بمساحة كبيرة على Cloud أفضل الطرق لمشاركة ملفات بمساحة كبيرة على Cloud

يواجه المستخدمين مشكلة فى إرسال الملفات ذات الحجم الكبير، وعلى سبيل المثال: يسمح لك Gmail فقط بإرسال ملفات تصل سعتها إلى 25 ميجابايت في رسائل البريد الإلكتروني.



ووفقا لموقع "TechRadar " التقني فإن المستخدمين إذا كانو بحاجة إلى إرسال ملفات كبيرة عبر الإنترنت ، فهناك العديد من الطرق للقيام بذلك دون الوقوع في مشكلة:



1. استخدم VPN

يعد استخدام VPNمن أكثر الطرق الموثوق بها لنقل كمية كبيرة من البيانات

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2. استخدم ضغط الملفاتويكون مفيدًا بشكل خاص إذا كانت لديك ملفات متعددة، حيث يمكن وضعها في مجلد واحد وضغطها كلها مرة واحدة، وهو أحد أسهل الحلول لمشكلة إرسال الملفات الكبيرة هو استخدام برنامج ضغط الملفات مثل برنامج النظام الأساسي 7-Zip.3- استخدم Google Driveعلى الرغم من أن رسائل Gmail يمكن أن تحتوي فقط على مرفقات يصل حجمها إلى 25 ميجابايت، إلا أنه عندما تكون الملفات كبيرة جدًا تمنحك Google خيار وضعها في Google Drive وإرسال رابط للمشاركة.ويمكن لمستخدمي Gmail مشاركة الملفات والمجلدات التي يصل حجمها إلى 10 جيجابايت، وتسمح لك Google باختيار ما إذا كنت تريد إنشاء رابط يمكن مشاركته مع أي شخص، أو رابطًا متاحًا فقط للأشخاص الذين ترسل إليهم البريد الإلكتروني باستخدام الرابط.4- استخدم FTP (بروتوكول نقل الملفات)على الرغم من أن FTP قد يكون قديمًا إلى حد ما عند مقارنته بالخدمات السحابية مثل Dropbox و Google Drive ، إلا أنها لا تزال واحدة من أكثر الطرق الموثوقة لتحميل الملفات وتنزيلها.وتدعم جميع أنظمة التشغيل FTP وهناك الكثير من مواقع الويب والوظائف الإضافية التي تدعم التحميل والتنزيل من داخل متصفحك ، مثل Fire FTP.5- استخدم Mediafireيمكنك تحميل الملفات إما مباشرة من جهاز الكمبيوترأو على الإنترنت، وإنشاء رابط يتيح للآخرين تنزيل ملفاتك من موقع MediaFire الإلكتروني.6- استخدم Dropboxيحتوي Dropbox على محتوى مجاني يمنحك مساحة تخزين 2 جيجا ، ولكن يمكن للمستخدمين كسب المزيد من المساحة عن طريق الرجوع إلى الأصدقاء لاستخدام الخدمة.