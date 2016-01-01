أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك اعتزامها حذف كل المعلومات الخطأ بشأن فيروس كورونا المتحور الجديد، بما في ذلك المشاركات الخاصة بالعلاجات ووسائل الوقاية المزيفة، إلى جانب أي محتوى يحاول أن يثني الناس عن تناول الأودية المقررة.
وقررت الشبكة حذف أي هاشتاجات على موقع تبادل الصور إنستجرام، وتستخدم لنشر معلومات مضللة عن تفشي الفيروس.
ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن كانج شينج جين رئيس قطاع الصحة في فيسبوك قوله في رسالة عبر الإنترنت إنه في حين يسعى العاملون في حقل الصحة على مستوى العالم لحماية الناس من المرض، فإن فيسبوك تدعم جهودهم بعدة طرق وبخاصة من خلال الحد من انتشار المعلومات الخطأ والمحتوى الضار بشأن الفيروس وتوصيل المعلومات المفيدة إلى الناس.
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التعليقات على «فيسبوك» تنضم إلى جهود مكافحة «كورونا»
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