«تويتر» يطلق خاصية للإبلاغ عن المعلومات الانتخابية المضللة

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صورة الخبر: «تويتر» يطلق خاصية للإبلاغ عن المعلومات الانتخابية المضللة
«تويتر» يطلق خاصية للإبلاغ عن المعلومات الانتخابية المضللة

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اطلاق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات الأمريكية المقبلة.

ويمكن للمستخدمين الإبلاغ عن أي محتوى يعتقدون أنه يحتوي على معلومات خطأ بشأن مكان وطريقة التصويت في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

كما يمكن الإبلاغ أن المحتوى الذي يستهدف تخويف أو منع شخص ما من التصويت" بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا كما يمكن للمستخدمين، بفضل الخاصية الجديدة الإبلاغ عن أي إدعاء بعلاقة غير حقيقية أو ارتباط غير صحيح بمرشح أو بمسؤول منتخ أو بحزب سياسي أو مؤسسة حكومية من أجل التأثير على قرار الناخبين عبر المحتوى الذي يمكن أن تبثه هذه الحسابات عبر تويتر.

وذكرت "تويتر" أن هذه الأداة جزء مهم في جهودنا لضمان صحة وسلامة المحادثات بشأن الانتخابات عبر تويتر في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك في الهند وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه سيتم إتاحة هذه الأداة في "اللحظات الأساسية" من الانتخابات.

وذكر موقع سي نت دوت كوم أن هذا قد يكون جزءا من استراتيجية موقع التواصل الاجتماعي العملاق لتجنب أي فوضى بعد اكتشاف استخدام عملاء روس للمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل التأثير بطريقة غير قانونية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والتي فاز فيها الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: الدستور

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