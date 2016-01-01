أعلنت شركة "فيسبوك"، عن خطط جديدة تتضيف من خلالها أدوات وميزات تتيح للوالدين مراقبة أطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، عبر تطبيق المراسلة الخاص بها.
وتأتي هذه الميزة بعد أشهر من ظهور أسئلة عبر "فيسبوك" حول حماية الخصوصية في التطبيق للأطفال.
وقالت الشركة، إن الميزات الجديدة ستشمل وصول أولياء الأمور لمشاهدة سجل محادثات أطفالهم، وستسمح لهم بمتابعة الحسابات المحظورة أو غير المحظورة عبر التطبيق.
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التعليقات على خاصية جديدة تتيح التجسس عبر «فيسبوك»
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