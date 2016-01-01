ستعقد شركة سامسونج حدثًا كبيرًا في اليوم 11 من شهر فبراير الجاري، وهو الحدث حيث من المتوقع أن نرى الشركة الكورية الجنوبية تزيح الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فضلا عن الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي، وسماعات +Galaxy Buds. ومع ذلك، يبدو أن هذا الحدث سيشهد أيضًا إعلانًا مهمًا له علاقة بنظام الأندرويد، على الأقل وفقا لتغريدة جديدة تم نشرها اليوم على شبكة تويتر.
قال المنشور إن ” شيئًا مثيرًا ” أصبح على مقربة من الظهور، مما يتركنا نخمن ما هو هذا الشيء المثير للإهتمام الذي تتحدث عنه هذه التغريدة بالضبط.
أحد الافتراضات هو أن هواتف Galaxy الجديدة ستحصل على دعم Google Duo الأصلي لمحادثات الفيديو. أشارت تقارير سابقة من كوريا الجنوبية إلى أن شركة سامسونج تعمل على تنسيق جديد لمحادثات الفيديو للهواتف الذكية، وقد يكون ذلك أحد الإجابات.
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التعليقات على جوجل تعد بـ ” شيء مثير ” في حدث Samsung Unpacked 2020
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