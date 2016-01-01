

جوجل تعد بـ ” شيء مثير ” في حدث Samsung Unpacked 2020 جوجل تعد بـ ” شيء مثير ” في حدث Samsung Unpacked 2020

ستعقد شركة سامسونج حدثًا كبيرًا في اليوم 11 من شهر فبراير الجاري، وهو الحدث حيث من المتوقع أن نرى الشركة الكورية الجنوبية تزيح الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فضلا عن الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي، وسماعات +Galaxy Buds. ومع ذلك، يبدو أن هذا الحدث سيشهد أيضًا إعلانًا مهمًا له علاقة بنظام الأندرويد، على الأقل وفقا لتغريدة جديدة تم نشرها اليوم على شبكة تويتر.



قال المنشور إن ” شيئًا مثيرًا ” أصبح على مقربة من الظهور، مما يتركنا نخمن ما هو هذا الشيء المثير للإهتمام الذي تتحدث عنه هذه التغريدة بالضبط.



أحد الافتراضات هو أن هواتف Galaxy الجديدة ستحصل على دعم Google Duo الأصلي لمحادثات الفيديو. أشارت تقارير سابقة من كوريا الجنوبية إلى أن شركة سامسونج تعمل على تنسيق جديد لمحادثات الفيديو للهواتف الذكية، وقد يكون ذلك أحد الإجابات.

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هناك إفتراض آخر محتمل وهو أن شركة جوجل تريد إظهار واجهة الأندرويد المُحسنة للهواتف القابلة للطي نظرًا لأننا نتوقع أن تقوم شركة سامسونج في حدث 11 فبراير بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Z Flip. أعلنت شركة جوجل بالفعل أن نظام Android 10 يحظى بدعم الأجهزة القابلة للطي ويوفر أدوات لمطوري التطبيقات لتصور كيف ستبدو تطبيقاتهم على مختلف الأجهزة القابلة للطي، بما في ذلك الهواتف الصدفية القابلة للطي مثل Galaxy Z Flip القادم.