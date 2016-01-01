

إكتشاف ثغرة أمنية في تطبيق WhatsApp للحواسيب الشخصية إكتشاف ثغرة أمنية في تطبيق WhatsApp للحواسيب الشخصية

بدأ WhatsApp كتطبيق للأجهزة المحمولة يتيح للمستخدمين الدردشة مع بعضهم البعض، ولكن هذا التطبيق توسع منذ ذلك الحين حيث شق طريقه إلى الحواسيب أيضًا مما يتيح للمستخدمين الدردشة أثناء إستخدام الحواسيب الخاصة بهم كذلك. الآن، إذا كنت تستخدم WhatsApp على الحاسوب، فقد ترغب في ترقية التطبيق إلى الإصدار الأحدث.



هذا لأنه وفقا للباحث الأمني Gal Weizman من شركة PerimeterX، فقد إكتشف أن نسخة الحاسوب من تطبيق WhatsApp تعاني من ثغرة أمنية تؤثر على مستخدمي منصتي Windows و Mac مع العلم بأن هذه الثغرة الأمنية تتيح للقراصنة الوصول عن بُعد إلى الملفات الموجودة في حاسوب الضحية.



هذا لأنه تم إنشاء تطبيق WhatsApp للحواسيب بإستخدام إصدار قديم من محرك الويب Chromium من جوجل والذي كان يعاني من بعض العيوب المعروفة. السبب الذي دفع شركة WhatsApp لإستخدام هذا الإصدار القديم هو سهولة إنشاء إصدارات متعددة من التطبيقات التي تستند على الويب للمنصات المختلفة، على الرغم من أن الجانب السلبي لذلك هو وجود ثغرات أمنية في محرك الويب القديم.

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لحسن الحظ، تم إغلاق هذه الثغرة الأمنية بعدما تم تنبيه الفيسبوك إليها. ومع ذلك، سيحتاج المستخدمين إلى التأكد من أنهم قاموا بتثبيت الإصدار الأحدث من التطبيق، لذا تأكد من تحديثه إلى الإصدار الأحدث إذا كنت تريد الحفاظ على أمانك.