

رصد الصفحة الرسمية لجهاز Playstation 5 على الموقع الرسمي لشركة Sony رصد الصفحة الرسمية لجهاز Playstation 5 على الموقع الرسمي لشركة Sony

من المتوقع أن تقوم شركة Sony بالكشف عن جهاز الألعاب المنزلي الذي طال إنتظاره Playstation 5 في المستقبل القريب. وعلى الرغم من أننا رأينا العديد من الشائعات التي تحدثت عن هذا الجهاز من قبل، فقد تم الآن رصد الصفحة الرسمية لجهاز Playstation 5 على الموقع الرسمي لأجهزة Playstation على شبكة الإنترنت.



لم تكشف لنا شركة Sony عن هذه الصفحة بشكل رسمي حتى الآن كما أنها لم تؤكد وجودها في أي مناسبة. وبدلاً من ذلك، فقد تم إكتشاف هذه الصفحة من قبل بعض رواد الشبكة الإجتماعية Reddit على النسخة الألمانية والبريطانية من الموقع الرسمي لأجهزة Playstation على شبكة الإنترنت. وفي وقت لاحق، تم العثور على نفس الصفحة في النسخة الأمريكية من نفس الموقع المذكور آنفًا، ويمكنك الولوج إليها من هنا.



https://www.playstation.com/en-us/explore/ps5/

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كما تلاحظون في الصورة أعلاه، فلا نزال نجهل الكثير من المعلومات حول جهاز Playstation 5. تشير الصفحة فقط إلى أن جهاز Playstation 5 سيصل قريبًا، وقد يحدث ذلك في موسم الأعياد لهذا العام. وبالتالي، قد نسمع المزيد من الأنباء حول جهاز الألعاب المنزلي المقبل لشركة Sony في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.بالإضافة إلى الرسالة، تتيح لك صفحة الويب أيضًا الإشتراك في النشرة البريدية ليتم إعلامك عبر رسالة إلكترونية كلما تم نشر معلومات جديدة حول جهاز Playstation 5. يجب أن يتم إخبارك في هذه الرسائل الإلكترونية التي ستتلقاها من شركة Sony عن السعر وتاريخ الإطلاق والألعاب المصممة لجهاز Playstation 5. يمكنك الإشتراك في النشرة البريدية إذا كنت تريد ذلك. سنراقب عن كثب الإعلان الرسمي لجهاز Playstation 5.