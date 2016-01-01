رصد الصفحة الرسمية لجهاز Playstation 5 على الموقع الرسمي لشركة Sony

من المتوقع أن تقوم شركة Sony بالكشف عن جهاز الألعاب المنزلي الذي طال إنتظاره Playstation 5 في المستقبل القريب. وعلى الرغم من أننا رأينا العديد من الشائعات التي تحدثت عن هذا الجهاز من قبل، فقد تم الآن رصد الصفحة الرسمية لجهاز Playstation 5 على الموقع الرسمي لأجهزة Playstation على شبكة الإنترنت.
لم تكشف لنا شركة Sony عن هذه الصفحة بشكل رسمي حتى الآن كما أنها لم تؤكد وجودها في أي مناسبة. وبدلاً من ذلك، فقد تم إكتشاف هذه الصفحة من قبل بعض رواد الشبكة الإجتماعية Reddit على النسخة الألمانية والبريطانية من الموقع الرسمي لأجهزة Playstation على شبكة الإنترنت. وفي وقت لاحق، تم العثور على نفس الصفحة في النسخة الأمريكية من نفس الموقع المذكور آنفًا، ويمكنك الولوج إليها من هنا.
https://www.playstation.com/en-us/explore/ps5/
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