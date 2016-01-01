

جوجل تطلق تحديثًا كبيرًا لخرائطها جوجل تطلق تحديثًا كبيرًا لخرائطها

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق تحديث كبير لخدمة الخرائط التابعة لها، وذلك احتفالًا بمرور 15 عامًا على إطلاق الخدمة التي تمكنت خلال السنوات الماضية من تغيير مفهوم الملاحة لدى كثير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.



وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: “في 2005، بدأنا رحلة رسم خريطة للعالم. ومنذئذ غيَّرنا النظرة إلى ما يمكن للخرائط فعله: من مساعدتك على تسهيل الملاحة من النقطة أ إلى ب، إلى مساعدتك على استكشاف وإنجاز الشؤون في العالم”. وأضافت: “مع أكثر من مليار مستخدم يستعينون بخرائط جوجل لرؤية العالم واستكشافه، إننا نحتفل بميلادنا الخامس عشر مع مظهر جديد، وتحديثات على المنتج مبنية على تعليقاتكم”.



جوجل تطلق تحديثًا كبيرًا لخرائطها احتفالًا بمرور 15 عامًا على إطلاقها

وقالت جوجل: ستحصل خرائط جوجل على مظهر جديد للأيقونة اعتبارًا من اليوم، وللتطبيق على نظامي أندرويد وآي أو إس، كما سيحصل التطبيق على 5 تبويبات تظهر أسفل الشاشة، وهي: (استكشاف) Explore، و(تنقل) Commute، و(محفوظات) Saved، و(ساهم) Contribute، و(تحديثات) Updates.

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ويتيح تبويب (ساهم) الجديد للمستخدمين إضافة المعلومات إلى الخرائط، أما تبويب (المحفوظات) فهو يسمح بالوصول إلى المواقع المحفوظة في الخرائط لتسهيل الوصول إليها. ويزود تبويب (التحديثات) بالمواضيع الأكثر تداولًا على خرائط جوجل في الموقع الجغرافي. واحتفالًا بمرور 15 عامًا على إطلاق خرائط جوجل، فإنها أضافت أيقونة سيارة ذات طابع احتفالي، وهي ستكون متاحة في الخرائط لبعض الوقت.ويتيح تبويب (ساهم) الجديد للمستخدمين إضافة المعلومات إلى الخرائط، أما تبويب (المحفوظات) فهو يسمح بالوصول إلى المواقع المحفوظة في الخرائط لتسهيل الوصول إليها. ويزود تبويب (التحديثات) بالمواضيع الأكثر تداولًا على خرائط جوجل في الموقع الجغرافي. واحتفالًا بمرور 15 عامًا على إطلاق خرائط جوجل، فإنها أضافت أيقونة سيارة ذات طابع احتفالي، وهي ستكون متاحة في الخرائط لبعض الوقت.جوجل تطلق تحديثًا كبيرًا لخرائطها احتفالًا بمرور 15 عامًا على إطلاقهاوأضافت جوجل عددًا من مزايا التنقل الجديدة، بما في ذلك رؤى جديدة عن حركة المرور على المسار الذي يعتزم المستخدم سلوكه، وهي تأتي لتضاف إلى مزايا التنبؤ بحالة الطريق التي أُضيفت العام الماضي. ومن المزايا الجديدة: إظهار خطوط النقل العام التي توفر دعمًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وقسم النساء الذي يُظهر وسائل النقل التي توفر أقسامًا خاصة بالنساء، بالإضافة للتي تُظهر للمستخدم وسائل النقل التي توفر حماية أمنية.ويمكن تنزيل النسخة الأحدث من تطبيق خرائط جوجل لنظام أندرويد من متجر جوجل بلاي، ولنظام آي أو إس من متجر آب ستور.