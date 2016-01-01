

تويتر تعلن اختراق حسابات رسمية لـ فيسبوك وانستجرام تويتر تعلن اختراق حسابات رسمية لـ فيسبوك وانستجرام

أكد موقع تويتر "Twitter"، أن الحسابات الرسمية لشبكة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك "Facebook"، ومنصة إنستجرام "Instagram"، قد تم اختراقها، وفقا لموقع "ذا فيرج" التقني.



وقال متحدث باسم "تويتر" في بيان: "إن الحسابات قد تم اختراقها عبر منصة تابعة لجهة خارجية، وبمجرد إطلاعنا على المشكلة، أغلقنا الحسابات المعرضة للخطر ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتها".



وحدث الاختراق مساء أمس، من قبل مجموعة كانت قد اخترقت سابقا حسابات تخص HBO، وصحيفة نيويورك تايمز، والرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية NFL، وعدد من فرق كرة القدم التابعة لها، ونشر حساب فيسبوك على منصة إنستجرام صورة للرسالة نفسها التي ظهرت على حساب تويتر من قبل مجموعة القرصنة المعروفة باسم "OurMine".

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وقامت القرصنة OurMine بنشر منشورات متعددة على حساب شركة فيسبوك، على موقع التدوين العالمي، وكذلك على حساب ماسنجر Messenger المنفصل، وقد تم نشر نفس التغريدة التي تم نشرها عدة مرات قبل حذفها بسرعة.وقالت الرسالة: "مرحبا، نحن OurMine، حتى "فيسبوك" قابل للاختراق، لكن على الأقل أمنهم أفضل من تويتر"، وتدعي المجموعة أن هجماتها هي محاولات لإظهار مواطن الضعف السيبرانية.وقد تم الوصول إلى الحسابات عبر منصة Khoros التابعة لجهة خارجية، وتعد Khoros بمثابة منصة تسويق يمكن للشركات استخدامها لإدارة اتصالات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وعادة ما تقوم هذه المنصات بإدارة أو الوصول إلى كلمات المرور وتفاصيل تسجيل الدخول لعملائها.ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، أكدت شركة فيسبوك أيضا أن بعض حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية قد تم اختراقها، وقال جو أوزبورن Joe Osborne المتحدث باسم الشبكة الاجتماعية: "تم اختراق بعض الحسابات الاجتماعية للشركة لفترة وجيزة لكننا قمنا بتأمين واستعادة الوصول".ويشار إلى أن الحساب الرسمي للرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي "Jack Dorsey"، قد تعرض للاختراق في شهر أغسطس الماضي، مما سمح لشخص غير مصرح له بإرسال تغريدات مسيئة للعامة، بما في ذلك تغريدات تتضمن إهانات عنصرية وكلمات بغيضة، إلى متابعي دورسي البالغ عددهم 4 ملايين قبل أن تؤمن تويتر الحساب.الجدير بالذكر أن مجموعة قراصمة الويب "OurMine"، يعتبرون أخطر هاكرز على الإنترنت حاليا، وقد تمكن سابقا فريق OurMine في اختراق حساب مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك "مارك زوكربيرج"، على منصة تويتر في عام 2016، وزعمت المجموعة أنه اخترقت حسابه أيضا على إنستجرام، لكن فيسبوك نفت ذلك رسميا في وقت لاحق.