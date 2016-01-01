

Google Map تعلن عن مفاجأة بذكرى مرور 15 عامًا على انشائها Google Map تعلن عن مفاجأة بذكرى مرور 15 عامًا على انشائها

احتفلت شركة جوجل ماب بمرور 15 عامًا على أنشائها، وبمناسبة الاحتفال عرضت Google Map رمزًا جديدًا للخدمة جنبًا إلى جنب مع تطبيق أعيد تصميمه قليلًا وميزتين جديدتين.



قد يكون أكبر تغيير هنا هو الأيقونة نفسها ، فقد ذهب رمز تقاطع الخريطة الكلاسيكي لصالح دبوس جديد من Google Map على خلفية بيضاء ، والذي يطابق بشكل أوثق العلامات التجارية الأخرى للتطبيقات من Google.



كما حصل تطبيق Google Map على تغيير طفيف ، فقد إضاف علامتي تبويب مضافتين في الأسفل، وهما "المساهمة" و "التحديثات"، ويكمن الدافع وراء إعادة التصميم في الوظيفة الأحدث التي أضافتها Google إلى الخرائط ، مثل التركيز المتزايد على المحتوى المقدم من المستخدم والقدرة على متابعة المستخدمين الآخرين، باستخدام علامات التبويب الجديدة ، يتم وضع المزيد من هذه الميزات في المقدمة والمركز للمستخدمين بدلاً من دفنه في قائمة جانبية.

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ما أعلنت Google أيضًا عن ميزات جديدة في تطبيق Maps ، على الرغم من أنها لن تصل إلى وقت ما في شهر مارس، و الميزة الأولى هو زيادة التعهيد الجماعي للمعلومات للنقل العام. في السابق ، لم يكن بإمكان خرائط Google إخبارك ما إذا كان من المتوقع أن يكون القطار أو الحافلة مزدحمًا ، لكن التحديث الجديد يسمح للمستخدمين بإرسال تفاصيل أخرى مثل درجة الحرارة أو إمكانية الوصول إلى الكراسي المتحركة أو ما إذا كان هناك عربة مخصصة للنساء أم لا.