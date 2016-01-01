احتفلت شركة جوجل ماب بمرور 15 عامًا على أنشائها، وبمناسبة الاحتفال عرضت Google Map رمزًا جديدًا للخدمة جنبًا إلى جنب مع تطبيق أعيد تصميمه قليلًا وميزتين جديدتين.
قد يكون أكبر تغيير هنا هو الأيقونة نفسها ، فقد ذهب رمز تقاطع الخريطة الكلاسيكي لصالح دبوس جديد من Google Map على خلفية بيضاء ، والذي يطابق بشكل أوثق العلامات التجارية الأخرى للتطبيقات من Google.
كما حصل تطبيق Google Map على تغيير طفيف ، فقد إضاف علامتي تبويب مضافتين في الأسفل، وهما "المساهمة" و "التحديثات"، ويكمن الدافع وراء إعادة التصميم في الوظيفة الأحدث التي أضافتها Google إلى الخرائط ، مثل التركيز المتزايد على المحتوى المقدم من المستخدم والقدرة على متابعة المستخدمين الآخرين، باستخدام علامات التبويب الجديدة ، يتم وضع المزيد من هذه الميزات في المقدمة والمركز للمستخدمين بدلاً من دفنه في قائمة جانبية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على Google Map تعلن عن مفاجأة بذكرى مرور 15 عامًا على انشائها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق