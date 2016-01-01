

في أقل من شهرين.. "تويتر" يربح مليار دولار في أقل من شهرين.. "تويتر" يربح مليار دولار

كشف جاك دورسى، الرئيس التنفيذى لشركة التواصل الاجتماعي المعنية بموقع التواصل "تويتر" عن تحقيقها إيرادات بلغت مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مع ارتفاع سعر أسهمها فى التداول قبل السوق.



وأعلنت شركة " تويتر"، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، عن أرباح وعوائد مدعومة بتحسن فى حركة النمو، حيث ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا بنسبة بلغت 21% ليصل إلى 152 مليونا، مقارنة بنحو 126 مليونا في العام الماضي، وبإجمالي 145 مليون مشترك.



وقد أدى النمو القوى اليومي للمستخدم، وهو المقياس الرئيسي للشركة في قياس الجماهير، بسبب المنتجات الجديدة على المنصة إلى إرتفاع أسهم "تويتر" بنسبة تزيد عن 7% في التداول قبل السوق إلى 35.89 دولار.

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وكشفت عملاق التواصل الاجتماعي حول العالم - مقرها سان فرانسيسكو - عن أرباح معدلة قدرها 15 سنتا للسهم الواحد للربع الرابع، وأرباح للسهم الواحد تبلغ 25 سنتا، كما ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 11% إلى 1.01 مليار دولار، متجاوزة تقديرات "وول ستريت" البالغة 996.7 مليون دولار.وقال "نيد سيجال"، المدير المالي لشركة (تويتر): "وصلنا إلى مرحلة جديدة في الربع الأخير من العام، حيث تجاوزت العائدات الفصلية مليار دولار، ما يعكس تقدما ثابتا فى منتجات الإيرادات والأداء القوى عبر مناطق جغرافية كبرى، مع وجود قوة خاصة فى الإعلانات الأمريكية، كما قفزت عائدات الإعلانات 12% لتبلغ 885 مليون دولار، كذلك ارتفعت تراخيص البيانات والإيرادات الأخرى بنسبة 12% لتصل إلى 123 مليون دولار".وأضاف "سيجال"، أن إيرادات الولايات المتحدة، ارتفعت بنسبة 17% إلى 591 مليون دولار، مدفوعة بنمو قدره 20 % في الإعلانات.وفى أواخر العام الماضي، قال "تويتر"، إنه سيتوقف عن قبول الإعلانات السياسية المدفوعة وإصدار الإعلانات، على عكس منافسه "فيس بوك.