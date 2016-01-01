سماعات الرأس الراقية القادمة من آبل قد تدعم إيماءات التحكم اللمسية

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سماعات الرأس الراقية القادمة من آبل قد تدعم إيماءات التحكم اللمسية

يُتداول حاليًا أن شركة آبل تخطط لإطلاق سماعات رأس راقية خاصة بها. لسنا متأكدين من نوع الميزات التي ستأتي بها هذه السماعات، ولكن وفقا لموقع Apple Insider، فقد وجدوا براءة إختراع تشير إلى إحدى الميزات الممكنة التي سيتم تضمينها في سماعات الرأس الراقية القادمة من آبل، وهذه الميزة هي عناصر التحكم بالإيماءات اللمسية.

ستعمل هذه الميزة على نحو مماثل لكيفية عملها على سماعات الرأس الأخرى، مثل سماعات Sony، حيث يمكن للمستخدمين النقر على سماعات الأذن، والسحب فوقها، للقيام بوظائف معينة. يتضمن ذلك تشغيل الأغاني والتحكم في مستوى الصوت وما إلى ذلك. ومع ذلك، بالإضافة إلى عناصر التحكم بالإيماءات اللمسية، تشير براءة الإختراع أيضًا إلى أن سماعات الرأس هذه ستكون ذكية بما فيه الكفاية ليكون بمقدورها التعرف عما إذا تم وضع حزام السماعات في مقدمة الرأس أو الخلف.

إنها براءة إختراع مثيرة للإهتمام، على الرغم من أنه يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الميزات ستشق طريقها إلى سماعات الرأس أم لا. لقد أصبحت شركة آبل مهتمة أكثر بإنتاج معدات الصوت الخاصة بها. في حين أن الشركة تمتلك Beats، فهي لم تقم بتدعيم تشكيلة Beats بمنتجات جديدة منذ فترة.

بدلاً من ذلك، رأينا شركة آبل تطرح منتجات مثل AirPods و AirPods Pro، والآن إذا صدقت الشائعات، فهناك زوج من سماعات الرأس. يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن تكون لدينا المزيد من التفاصيل في المستقبل القريب.

المصدر: موقع الكترونى

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