استقالة الرئيس التنفيذي لشركة لينكد إن جيف واينر

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استقالة الرئيس التنفيذي لشركة لينكد إن جيف واينر

قال الرئيس التنفيذي لموقع لينكد إن جيف واينر، المتخصص في التواصل المهني، اليوم الأربعاء، إنه "سيترك منصبه اعتباراً من أول يونيو(حزيران).
وفي تدوينة على ملفه في لينكد إن، قال واينر إن "مدير الإنتاج رايان روسلانسكي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للينكد إن التابعة لمايكروسوفت".

وأضاف: "سيعمل رايان تحت قيادة ساتيا (ناديلا) مباشرة وسيكون عضواً بفريقه المخضرم للقيادة".
وسيصبح واينر، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي منذ 2008، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمنصة.
لدى لينكد إن، التي اشترتها مايكروسوفت في 2016، أكثر من 675 مليون عضو.
وحققت وحدة الإنتاجية وعمليات الشركات لدى مايكروسوفت، التي تضم لينكد إن، إيرادات بلغت 11.8 مليار دولار في الربع الثاني.

المصدر: موقع 24

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