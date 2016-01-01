سماعات رأس ثورية تزودك بالهواء النقي للتنفس

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سماعات رأس ثورية تزودك بالهواء النقي للتنفس

ابتكرت شركة أمريكية سماعات رأس ثورية مزدوجة الوظيفة تقوم بتنقية الهواء المحيط برأس المستخدم.
وتقول دايسون إن سماعة الرأس التي تعمل على تصميمها وحصلت على براءة اختراع، تم تزويدها بمرشحات هواء خاصة، كما تملك حاملاً إضافياً متحركاً يمكنه ضخ الهواء النقي إلى الأنف والفم.
وكانت بلومبيرغ قد أبلغت سابقاً عن جهاز تنقية يمكن ارتداؤه في عام 2018، لذلك من الواضح أن دايسون كانت تعمل على هذا المفهوم لفترة من الزمن، بحسب موقع ذا نيكست ويب.
وتقول دايسون إن سماعات الرأس ستحتوي على مراوح تدور بسرعة 12000 دورة في الدقيقة، وتوجه 1.4 لتر من الهواء في الثانية الواحدة لتصفية جزيئات مثل الغبار والبكتيريا. ويلتقي الهواء النقي في وسط شريط الفم، مما يوفر لك هواءً نظيفاً للتنفس.

وتشكل جودة الهواء مصدر قلق مستمر في العديد من الأماكن، وخاصة في الأسواق الآسيوية، وتقول بلومبيرغ إن آسيا كانت مفتاح نمو دايسون، وأن شنغهاي كانت المدينة الأكثر مبيعاً لأجهزة تنقية الهواء في عام 2017.
ومن المتوقع أن يلاقي مقهوم السماعات المنقية للهواء نجاحاً كبيراً في البلدان التي تشهد نسبة عالية من التلوث، والتي يشيع فيها بالفعل استخدام الكمامات الواقية.

المصدر: موقع 24

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