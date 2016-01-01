

سيتم التخلص التدريجي من واجهة اليوتيوب الكلاسيكية على الويب في شهر مارس المقبل سيتم التخلص التدريجي من واجهة اليوتيوب الكلاسيكية على الويب في شهر مارس المقبل

كما هو الحال مع معظم الشركات، فقد قام موقع اليوتيوب بتعديل تصميمه على مر السنين حيث تطور ليتناسب مع إحتياجات المستخدمين بشكل أفضل، وكذلك للتكيف مع الإتجاهات الحالية. هذا شيء جيد بالطبع، ولكن إذا كنت لا تزال تفضل واجهة الويب القديمة والكلاسيكية على اليوتيوب، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن اليوتيوب سوف تتخلى عنها نهائيًا في شهر مارس القادم.



وفقًا لليوتيوب، فقد صرحت بالقول : ” في شهر أغسطس من العام 2017، وفرنا مظهرًا جديدًا لنسخة الويب من اليوتيوب جلب معه لغة التصميم Material Design وميزات جديدة مثل الوضع الليلي Dark Mode. ملاحظة – حتى الآن، لا يزال أمام الأشخاص خيار إلغاء الاشتراك في التجربة الجديدة ومتابعة استخدام النسخة القديمة من اليوتيوب على الويب “.



ومع ذلك، أوضحت الشركة أنه نتيجة لمنح المستخدمين الخيار، فإن هذا يعني أن المستخدمين سيفقدون الميزات الجديدة والتحسينات في التصميم الأحدث، ونتيجة لذلك، اتخذت الشركة قرارًا بالتخلص التدريجي من التصميم القديم في شهر مارس المقبل.

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تضيف اليوتيوب أنه إذا كنت تتمسك بالواجهة القديمة، فربما حان الوقت للبدء في التعود على الواجهة الجديدة.