تيك توك تبدأ تقليد إنستاجرام وتختبر تصميمًا جديدًا لصفحة الملف الشخصي

بدأت خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) TikTok في اختبار تصميم جديد لصفحة الملف الشخصي الخاصة بالمستخدمين على نحو يشبه إلى حد كبير خدمة إنستاجرام المنافسة.
وينقل التصميم الجديد لصفحة الملف الشخصي الصورة الرمزية وعدد المتابعين إلى اليسار، ويُبرز النبذة الشخصية الخاصة بالمستخدم. وأكد متحدث باسم شركة (تيك توك) اختبار التصميم الجديد بعد أن بدأ الحديث عنه على موقع تويتر.
وقال المتحدث باسم (تيك توك) لموقع The Verge: “إننا نتطلع دائمًا إلى طرائق تحسين تجربة المستخدم على (تيك توك). نختبر في الوقت الراهن تصاميم للملف الشخصي ووظائف لتعطي المستخدمين في نهاية المطاف المزيد من الطرائق التي تضفي طابعًا شخصيًا، وزيادة في التفاعل مع الملفات الشخصية الخاصة بهم”.
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