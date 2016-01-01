

سناب شات أصبح لديه 218 مليون مستخدم .. لكن مع خسائر كبيرة سناب شات أصبح لديه 218 مليون مستخدم .. لكن مع خسائر كبيرة

أصدرت شركة سناب Snap، المالكة لتطبيق سناب شات، نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2019، حيث ارتفعت الإيرادات، التي تنتجها الشركة من بيع الإعلانات على سناب شات، بنسبة 44 في المئة مقارنةً بالعام السابق إلى 560.88 مليون دولار، مع متوسط ​​عائد لكل مستخدم 2.58 دولارًا خلال الربع الرابع من العام السابق.



كما سجلت الشركة 218 مليون مستخدم نشط يوميًا في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، بزيادة 17 في المئة على أساس سنوي.



وقال إيفان شبيجل Evan Spiegel، الرئيس التنفيذي لشركة سناب، في بيان: القوة في أعمالنا الأساسية تمنحنا الثقة في نمونا وربحنا على المدى الطويل ونحن متحمسون للاستفادة من هذه النتائج في عام 2020 وما بعده.

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وقدمت سناب إرشادات حول الإيرادات للربع الأول من عام 2020، قائلة: إنها تتوقع تحقيق ما بين 450 مليون دولار و 470 مليون دولار، تواجه منافسة قوية من عمالقة الإعلانات الرقمية جوجل وفيسبوك.وبالرغم من المنافسة الشديدة من فيسبوك وتيك توك، تمكنت سناب من الاستمرار في تطوير قاعدة مستخدميها مع زيادة مبيعات الإعلانات من خلال التركيز على المستخدمين الشباب وتقنية الواقع المعزز.ولا يمتلك تطبيق سناب شات سوى 0.5 في المئة من إيرادات الإعلانات الرقمية على مستوى العالم، بينما تمثل فيسبوك نسبة 21.1 في المئة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق eMarketer.وقال جيريمي جورمان Jeremi Gorman، كبير مسؤولي الأعمال في شركة سناب، إنه يركز على زيادة إجمالي عدد المعلنين في سناب شات بالإضافة إلى تنويع أنواع المعلنين الذين تعمل معهم الشركة، وارتفع صافي خسارة سناب إلى 240.7 مليون دولار، من 191.67 مليون دولار، قبل عام.