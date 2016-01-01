

إنستاجرام تجلب أكثر من ربع مبيعات فيسبوك إنستاجرام تجلب أكثر من ربع مبيعات فيسبوك

تلعب منصة إنستاجرام دورًا رئيسيًا في تحقيق الإيرادات لشركة التواصل الاجتماعي، حيث جلبت المنصة 20 مليار دولار من عائدات الإعلانات العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي إيرادات فيسبوك لعام 2019، وذلك وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرج.



وتظهر الإعلانات على إنستاجرام، تطبيق مشاركة الصور الذي حصلت عليه فيسبوك مقابل 715 مليون دولار في عام 2012، بين القصص، وداخل الخلاصة، وعلى علامة التبويب استكشاف Explore، واكتشف فريق المنصة بشكل متزايد كيفية دمج الإعلانات بين محتوى المستخدمين.



ويعد رقم المبيعات هذا كبيرًا بشكل خاص في ضوء اعتراف جوجل بالأمس بأن منصة يوتيوب حققت 15 مليار دولار من إيرادات الإعلانات العام الماضي، أو زهاء 10 في المئة من إجمالي عائدات جوجل، لكن بخلاف يوتيوب، فإن إنستاجرام لا تشارك أيًا من إيرادات الإعلانات الخاصة بها مع منشئي المحتوى.

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ومع ذلك، ذكر تقرير سابق أن إنستاجرام تدفع لمبدعين معينين مقابل المحتوى الخاص بهم على IGTV، وفي هذه الحالة، فإن الشركة تدفع مقابل معدات المبدعين بدلاً من مشاركة أرباح الإعلانات.وقالت إنستاجرام: إن هذه التكاليف لم تصل حتى إلى نطاق خمسة أرقام، في حين تشارك يوتيوب عائدات الإعلانات مع المبدعين، وأوضحت روث بورات Ruth Porat، المديرة المالية لشركة ألفابت، للمستثمرين أن تكاليف صانع المحتوى تندرج تحت تكاليف اقتناء المحتوى على يوتيوب، والتي تبلغ زهاء 8.5 مليار دولار.وأصبحت إنستاجرام جزءًا أساسيًا لمستقبل فيسبوك، حيث يتدفق المستخدمون والمعلنون على التطبيق حتى مع تباطؤ نمو المبيعات على الشبكة الاجتماعية الرئيسية، ومع ذلك، لا تكشف فيسبوك عن إيرادات منصة مشاركة الصور بشكل منفصل في تقارير الأرباح، ويفضل بدلاً من ذلك إبراز تكامل خصائصها، ووصفها بأنها عائلة من التطبيقات.ويقدم الفريق المسؤول عن المراسلة المباشرة على إنستاجرام تقاريره الآن إلى فريق Facebook Messenger، وتغير الشركة العلامة التجارية لإنستاجرام إلى إنستاجرام من فيسبوك، وتضم المنصة أكثر من مليار مستخدم، وهو رقم لم يتم تحديثه من قبل فيسبوك منذ عام 2018.يذكر أن المنصة لم يكن لديها أي نموذج أعمال لجلب الإيرادات عندما تم الحصول عليها بواسطة فيسبوك، لكنها تربح الأموال الآن بالطريقة نفسا التي تتبعها فيسبوك، وذلك عن طريق بيع الإعلانات التي تبدو وكأنها منشورات منتظمة في الخلاصة الرئيسية للتطبيق وضمن ميزة القصص.وزادت فيسبوك عدد مرات تكرار الإعلانات على إنستاجرام خلال العامين الماضيين للمساعدة في تعزيز مبيعات الشركة، حيث أصبحت أخبار فيسبوك أكثر تشبعًا مع نشرات التسويق.