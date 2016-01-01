جهاز Nintendo Switch ينجح في تخطي المبيعات الإجمالية لجهاز Nintendo SNES

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › جهاز Nintendo Switch ينجح في تخطي المبيعات الإجمالية لجهاز Nintendo SNES

صورة الخبر: جهاز Nintendo Switch ينجح في تخطي المبيعات الإجمالية لجهاز Nintendo SNES
جهاز Nintendo Switch ينجح في تخطي المبيعات الإجمالية لجهاز Nintendo SNES

مع الفشل الذريع الذي عانى منه جهاز Nintendo Wii U، وخاصة في أعقاب النجاح الباهر لجهاز Nintendo Wii، شعر الكثيرون أن مستقبل شركة Nintendo سيكون قاتمًا. ومع ذلك، فقد نجحت شركة Nintendo في إعادة الهيبة لعلامتها التجارية بفضل النجاح الكبير الذي لا يزال جهاز Nintendo Switch يحصده.

وفقًا لآخر أرقام المبيعات، فقد إتضح أن مبيعات جهاز Nintendo Switch بلغت 52.48 ملين وحدة حتى الآن. يعد هذا رقمًا مثيرًا للإعجاب خاصة عندما تفكر في أن Nintendo Switch نجح أيضًا في تخطي جهاز Nintendo SNES على مستوى المبيعات الإجمالية، والذي كان إلى أمد قريب جهاز الألعاب الثالث الأكثر مبيعًا من شركة Nintendo حتى الآن.

ما يعنيه هذا هو أنه إذا إستمرت الأمور على حالها، فهناك فرصة أن يواصل Nintendo Switch التفوق على أجهزة Nintendo الأسطورية الأخرى مثل Nintendo NES الذي يتواجد حاليًا في المرتبة الثانية، وجهاز Nintendo Wii الذي يحتل المرتبة الأولى. لقد عزت Nintendo نمو جهاز Nintendo Switch إلى إطلاق Nintendo Switch Lite، والذي يُعتبر نسخة أرخص وأكثر قدرة على التحمل من جهاز Nintendo Switch الحالي.

كانت هناك شائعات في الأونة الأخيرة تُشير إلى أن شركة Nintendo قد تُطلق جهاز Nintendo Switch Pro هذا العام، ولكن تم دحض تلك الشائعات من قبل رئيس شركة Nintendo الذي يدعي أن الشركة ليست لديها خطط لإطلاق أجهزة جديدة هذا العام.

المصدر: موقع الكتروني

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جهاز Nintendo Switch ينجح في تخطي المبيعات الإجمالية لجهاز Nintendo SNES

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66505

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager