أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اطلاق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات الأمريكية المقبلة.
ويمكن للمستخدمين الإبلاغ عن أي محتوى يعتقدون أنه يحتوي على معلومات خطأ بشأن مكان وطريقة التصويت في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
كما يمكن الإبلاغ أن المحتوى الذي يستهدف تخويف أو منع شخص ما من التصويت" بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا كما يمكن للمستخدمين، بفضل الخاصية الجديدة الإبلاغ عن أي إدعاء بعلاقة غير حقيقية أو ارتباط غير صحيح بمرشح أو بمسؤول منتخ أو بحزب سياسي أو مؤسسة حكومية من أجل التأثير على قرار الناخبين عبر المحتوى الذي يمكن أن تبثه هذه الحسابات عبر تويتر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على «تويتر» يطلق خاصية للإبلاغ عن المعلومات الانتخابية المضللة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق