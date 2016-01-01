

تسريبات PS5: تفاصيل جديدة حول واحدة من أهم ميزات سوني تسريبات PS5: تفاصيل جديدة حول واحدة من أهم ميزات سوني

ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن المزيد من التفاصيل حول أهم ميزة لأجهزة PS5 الجديدة من سوني، إذ من المفترض أن تحتوي كل من Xbox Series X و PS5 على المكونات العتادية الأساسية نفسها من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، وستقدم المنصتان أداءً مماثلاً، لكن قد يكون لدى سوني ميزة متفوقة على Xbox عندما يتعلق الأمر بسرعة التخزين، وذلك بالرغم من أن كلا الجهازين سيحتويان على محركات أقراص صلبة سريعة.



وبغض النظر عن أن سوني ومايكروسوفت لم تتحدثا علنًا عن مقدار مساحة التخزين المدمجة في كل منصة، لكن سوني كشفت أنها تعيد التفكير في طريقة تثبيت اللعبة من أجل تحرير أكبر مساحة تخزين ممكنة، وفي الوقت نفسه، ستسمح المنصات الجديدة بتجربة أكثر ثراء في الرسومات والألعاب، وسيدعم جهاز PS5 أقراصًا بسعة 100 جيجابايت، لذا لا تفاجأ برؤية ألعاب PS5 المستقبلية قد تشغل مساحة أكبر من ألعاب PS4.



وأشار تسريب صادر منذ بضعة أيام إلى أن مجموعات مطوري PS5، التي يستخدمها كبار المطورين، تحتوي على 1 تيرابايت من سعة محركات أقراص الحالة الصلبة SSD، مما قد يكون مؤشرًا على الحد الأدنى لمساحة تخزين الإصدارات النهائية من PS5 الجديد، فيما قال تقرير آخر منفصل: إن سوني تعمل على تقديم ما يصل إلى 2 تيرابايت من السعة التخزينية.

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وفي حين أن محركات الأقراص الصلبة SSD أصبحت غير مكلفة إلى حد كبير، إلا أنها لا تزال أغلى بكثير من محركات الأقراص الصلبة HDD، ويتعين على شركة سوني إيجاد التوازن الصحيح، إذ يحتاج اللاعبون إلى الكثير من مساحة التخزين السريع على المنصة، والتي يجب ألا تكون مكلفة للغاية بالنسبة للاعبين.وبحسب موقع LetsGoDigital، فقد عثرت المدونة الهولندية على علامات تجارية لثلاث أجهزة SSD من سامسونج، بما في ذلك Unstoppable Speed ​​و NVMe SSD 980 EVO و NVMe SSD 980 QVO، وبالرغم من أنه لا يوجد ذكر لاسم سامسونج في أي مكان في الوثائق التي تم تقديمها لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية EUIPO، إلا أن الأسماء متطابقة تقريبًا مع طريقة تسمية منتجات سامسونج.وتشير LetsGoDigital إلى أنه من غير المحتمل أن تتضمن PS5 محركات أقراص 980 EVO الأكثر تكلفة، وبدلاً من ذلك، من المحتمل أن تتضمن طراز 980 QVO من سامسونج، وهو ما قد يفسر سبب تأجيل سامسونج للإعلان عن هذه المنتجات وتسجيلها فقط ضمن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، ويمكن أن يكون قرص 980 QVO أرخص بكثير من قرص 980 EVO، الأمر الذي يساعد سوني في الحفاظ على سعر PS5 عند 500 دولار.يذكر أن شهر يناير قد جاء وذهب دون إعلان شركة سوني عن حدث PlayStation Meeting 2020 المرتقب، والذي يعتقد كثير من الناس أنه سيحدث في شهر فبراير 2020، وذكرت التقارير أن الشركة تعتزم الكشف عن المنصة الجديدة في وقت مبكر من الشهر، وهو أمر غير ممكن في الوقت الحالي، وفي ظل ذلك، فإنه يبدو أن نهاية شهر فبراير هي أفضل رهان لكشف النقاب عن جهاز PS5.وبالرغم من أن سوني لم تعلن بعدُ نيتها عقد حدث إعلامي حول الموضوع، فقد رأينا الكثير من الأدلة التي تشير على ما يبدو إلى أن سوني تستعد للإعلان عن المنصة الجديدة، بما في ذلك وثائق العلامات التجارية الجديدة التي قدمتها سوني إلى المنظمين قبل الإطلاق الرسمي للمنصة.