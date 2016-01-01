مشروع قانون أمريكي يعاقب شركات التكنولوجيا التي تستخدم تشفير البيانات

قدم السيناتور ليندسي جراهام "Lindsey Graham"، وهو من أبرز المقربين من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مشروع قانون جديد من شأنه أن يقلل الحماية القانونية للتطبيقات ومواقع الإنترنت، الأمر سوف يؤثر سلبا على قدرة شركات الإنترنت على تشفير بيانات المستخدمين.
ووفقا للتقرير الصادر عن وكالة "bloomberg" الإخبارية، فإن السيناتور ليندسي جراهام يدعو لمشروع القانون جدبد يعرف حاليا باسم "قانون القضاء على الإهمال المسيء والمستشري للتقنيات التفاعلية" EARN IT Act. وقد يعدل هذا القانون المادة 230 لجعل الشركات مسؤولة عن الملاحقة القضائية والدعاوى المدنية بشأن إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت والمواد المتعلقة بالاستغلال.
وسيشكل مشروع القانون الجديد "اللجنة الوطنية لمنع استغلال الأطفال عبر الإنترنت"، والتي ستضع قواعد لإيجاد وإزالة محتوى استغلال الأطفال، وإن لم تلتزم شركات الإنترنت بهذه القواعد، فقد تفقد بعض الحماية بموجب المادة 230 من قانون أدب الاتصالات، التي تحمي الشركات إلى حد كبير من المسؤولية عن منشورات المستخدمين.
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