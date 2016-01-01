الصين تعمل على شبكات الجيل السادس 6G.. سرعتها 1 تيرابايت في الثانية

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › الصين تعمل على شبكات الجيل السادس 6G.. سرعتها 1 تيرابايت في الثانية

صورة الخبر: الصين تعمل على شبكات الجيل السادس 6G.. سرعتها 1 تيرابايت في الثانية
الصين تعمل على شبكات الجيل السادس 6G.. سرعتها 1 تيرابايت في الثانية

بالرغم من أن شبكات الإتصال بتقنية الجيل الخامس 5G لازالت محودة الإنتشار فى دول العالم، وتعسى الكثير من الدول للإعتماد عليها لما توفره من سرعة عالية فى إرسال وتحميل البيانات.

إلا أن وزارة الصناعة الصينية تعكف الآن على تطوير شبكات الجيل القادم 6G، التى ستكون نقلة كبيرة فى عالم الإتصالات حيث ستبلغ سرعتها 1 تيرابايت فى الثانية، أى أنها أسرع 8000 مرة من شبكات الجيل الخامس.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، فنحن بعيدون عن تحقيقها على أرض الواقع، فشبكات الجيل الخامس التى يعكف الكثيرون على تدشينها الآن، بدأ التطوير عليها منذ عام 2008.

إلا أن فارق السرعة فى شبكات الجيل السادس 6G سيكون خارق للعقل بطريقة لا تصدق، لك أن تتخيل سيمكنك تحميل 40 او 50 فيلم بدقة عالية مثل 4K فى ثانية واحدة فقط، بدلًا من قضاء ساعات أو أيام لتحميل محتواها.

يذكر أن مشروع شبكة الجيل السادس 6G يعكف عليها الآن 37 خبير من كبرى الجماعات والمعاهد العلمية الكبرى، لوضع الللبنة الأساسية لتنفيذ الحلم على أرض الواقع، ومن المتوقع أن يتم تدشين الجيل السادس من الشبكات فى 2030.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الصين تعمل على شبكات الجيل السادس 6G.. سرعتها 1 تيرابايت في الثانية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36218

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager