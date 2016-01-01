بالرغم من أن شبكات الإتصال بتقنية الجيل الخامس 5G لازالت محودة الإنتشار فى دول العالم، وتعسى الكثير من الدول للإعتماد عليها لما توفره من سرعة عالية فى إرسال وتحميل البيانات.
إلا أن وزارة الصناعة الصينية تعكف الآن على تطوير شبكات الجيل القادم 6G، التى ستكون نقلة كبيرة فى عالم الإتصالات حيث ستبلغ سرعتها 1 تيرابايت فى الثانية، أى أنها أسرع 8000 مرة من شبكات الجيل الخامس.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، فنحن بعيدون عن تحقيقها على أرض الواقع، فشبكات الجيل الخامس التى يعكف الكثيرون على تدشينها الآن، بدأ التطوير عليها منذ عام 2008.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الصين تعمل على شبكات الجيل السادس 6G.. سرعتها 1 تيرابايت في الثانية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق