

تويتر تضيف ميزة جديدة لهواتف آيفون فقط تويتر تضيف ميزة جديدة لهواتف آيفون فقط

أعلنت شركة تويتر "Twitter"، أمس، السبت، عن إطلاق تغيير جديد في تصميم تطبيقها الخاص بنظام التشغيل iOS، المشغل لهواتف آيفون من أبل، يهدف إلى تسهيل المحادثات.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يعمل التصميم الجديد الذي يأتي من جانب الخادم مباشرةً، ولا يحتاج إلى تحديث التطبيق، على سلسلة المحادثات في الخط الزمني، وذلك بهدف تمييز التغريدة الأصلية عن الردود المتعلقة بها.



ويرسم التحديث خطأ عينيا بين التغريدة الأصلية والردود مع إزاحة الردود عنها، وربطها بخطوط أفقية ورأسية، فهو يجعل محادثة تويتر تبدو بفعالية مثل سلسلة الملاحظات المتصلة.

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وكانت تويتر قد أطلقت الميزة أول مرة من خلال تطبيقها التجريبي twttr في ربيع العام الماضي 2019، وهي تقتصر في عرض الردود على تلك التي ينشرها متابعو المستخدم.وتقول تويتر: "إن التخطيط الجديد يسهل معرفة من الذي يرد على من بالتغريدات، بهدف تمكينك من الانخراط في المحادثات ذات الصلة"، مما يشير إلى أن الشركة تهدف من خلال الميزة إلى جعل المحادثات أكثر حيوية.الجدير بالذكر أن شركة "تويتر"، أعلنت خلال الأسبوع الماضي، عن دعمها لميزة ردود الفعل التعبيرية للرسائل المباشرة، والتي تتيح للمستخدمين إضافة الرموز لرد الفعل مثل "فيسبوك"، إلى أي نوع من الرسائل المباشرة سواء كانت مرفقات نصية أو وسائط.ووفقا لموقع تويتر تأتي هذه الميزة مع سبعة رموز تعبيرية، تشمل قائمة الرموز الجديدة على رمز الإعجاب المعتاد، والوجه الضاحك، والقلب، والرموز التعبيرية للوجوه الحزينة مثل فيسبوك، ولكنه يضيف أيضًا رموز جديدة مثل رمز تعبيري لإطلاق النار يتيح لك إظهار تقديرك للحروق المريضة، ورمز عدم الإعجاب الإبهام لأسفل.