

تساعد المستخدمين على مواجهة كورونا.. خاصية جديدة من جوجل على نتائج البحث تساعد المستخدمين على مواجهة كورونا.. خاصية جديدة من جوجل على نتائج البحث

أعلنت شركة جوجل أنها أطلقت رسائل تحذيرية على نتائج البحث الخاصة بمحرك جوجل لمستخدميها لمساعدتهم على مواجهة وتجنب فيروس كورونا.



وذكر موقع The Verge أنه عند قيام المستخدمين بالبحث عن أى أشياء متعلقة بفيروس كورونا على محرك البحث جوجل ستظهر أمامهم كافة المعلومات الخاصة بالنصائح والتعليمات والمصادر وكذلك البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للاسهام في مساعدة المستخدمين على تجنب ومواجهة الفيروس.



وستظهر المعلومات في صفحة أخرى منسقة عند القيام بالبحث عن الفيروس، كما أعلنت الشركة عن منحة تقدر ب 250 ألف دولار أمريكي إلى الصين لمنظمة الصليب الأحمر الصينى مساهمة منها في تقديم الدعم لمواجهة الفيروس.

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