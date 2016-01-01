

مؤسس تيليجرام يحذر.. لهذا السبب واتس آب خطير لا تثقوا به مؤسس تيليجرام يحذر.. لهذا السبب واتس آب خطير لا تثقوا به

ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مؤسس تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام "Telegram"، بافيل دوروف "Pavel Durov"، منافسه الأشهر المملوك لفيسبوك واتساب "WhatsApp"، حيث تحدث مؤخرا عن الأخطار التي يمكن أن يسببها التطبيق الذي يعد الأوسع انتشارا على مستوى العالم.



وأوضح رجل الأعمال الروسي "بافيل دوروف" قائلًا، أن أغلب المستخدمين يحتفظون بنسخة احتياطية غير مشفرة لدردشاتهم في السحابة عند استبدال الهواتف الذكية، والتى من الممكن أن تشكل خطرًا كبيرًا تتعرض له هذه النسخ، وفقا لما ذكره موقع "digital trends" التقني.



وأشار دوروف أصابع الاتهام إلى أن ميزة تشفير الدردشات من طرف إلى طرف من المفترض أن تحمي مستخدمي "واتساب"، ولكن في الحقيقة أنها ليست آمنة، حيث يوجد بها مصدرا يمكن أن يشكل خطرا على سرية المراسلات النصية، وهى ثغرة بالتطبيق تسمي الأبواب الخلفية "backdoors"، ابتكره عمدا مصممو واتساب لكشف أي خلل في نظام الأمن.

قد يعجبك أيضا... loading...

وأكد مؤسس "تيليجرام"، أن هناك ثغرات يضعها المهندسون تحت ضغط أجهزة الأمن وكالات إنفاذ القانون، حتي يستمر عمل الشبكة الاجتماعية دون انقطاع في بعض الدول مثل إيران وروسيا، كما أن الشركات تتستر على هذه الثغرات وتصفها بأخطاء عثرت عليها فجأة، مشيرا إلى أن إنه تم العثور على 12 ثغرة مماثلة في "واتساب" خلال العام الماضي فقط.وكما تحدث المؤسس البالغ من العمر 35 عاما مطولا عن أحدث كارثة تعرضت لها خدمة المراسلة الفورية "واتساب"، حيث تسببت ثغرة أمنية خطيرة في اختراق هاتف أغنى رجل في العالم ومؤسس أمازون جيف بيزوس "Jeff Bezos"، والتي ألقت شركة فيسبوك مالكة التطبيق باللوم على نظام التشغيل iOS التابع لآبل، على الرغم من أنه كان معروفا بالفعل أن المشكلة كانت موجودة لجميع عملاء تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة.وحذر دوروف مستخدمي التطبيقات التي تمتلك شيفرة بدائية سرية كما هو الحال في تطبيق "واتساب"، وأوصى بعدم الثقة بها.وقال مؤسس تيليجرام وقتها: "لا يفشل واتساب في حماية رسائلك فقط، بل يتم استخدام هذا التطبيق باستمرار للتجسس على جميع الصور والرسائل على الأجهزة، لماذا يفعلون ذلك؟".الجدير بالذكر أن رجل الأعمال الروسي ومؤسس خدمة "تيليجرام" من أكثر مهاجمي واتساب، وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها منصة التراسل الفورى، ففي شهر نوفمبر العام الماضي، أكد دوروف في منشور على قناته يؤكد فيه أن "واتساب جزء من شبكة تجسس".وفي شهر مايو الماضي، وجه انتقاد آخر لخدمة المراسلة الفورية الأشهر، عندما كتب مؤسس تيليجرام منشورا ردا على اختراق تطبيق "واتساب"، يقول فيه: "إن التطبيق المملوك لفيسبوك لن يكون آمنا تماما مثل تيليجرام".