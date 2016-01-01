بدأت فيس بوك بحملة لإزالة المحتوى الذي ينشر أية معلومات مضللة حول فيروس كورونا وذلك لمنع المستخدمين من التسبب بأذى لأنفسهم وخاصة تلك التي تدعي بأنها تقدم علاجات للأعراض وتشفي من الإصابة أو تقي منها.
وستطبق فيس بوك سياسة جديدة حتى على انستجرام وتقوم بحذف أي شكل من أشكال المحتوى المضلل الذي يدّعي أنه يساعد على الشفاء. حتى أنها ستزيل أية وسوم (هاشتاغ) لمنع انتشار المحتوى المضلل للمزيد من المستخدمين.
وتأتي سياسة فيس بوك الجديد بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية حول انتشار فيروس كورونا. وستعتمد على المنظمات الصحية الدولية والرسمية في الإبلاغ عن المحتوى المضلل والمؤذي.
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التعليقات على فيس بوك وانستجرام تشنّ حربها على المعلومات المضللة حول فيروس كورونا
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