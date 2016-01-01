مايكروسوفت ستمنع تنزيل البرمجيات غير المرغوب فيها عبر متصفح إيدج الجديد

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مايكروسوفت ستمنع تنزيل البرمجيات غير المرغوب فيها عبر متصفح إيدج الجديد

تعتزم مايكروسوفت منع تنزيل مجموعة من أنواع البرمجيات غير المرغوب فيها وذلك من خلال متصفحها إيدج الجديد المبني على كروميوم.

تلك البرمجيات بشكلها الظاهر تبدو عادية أو غير ذلك، لكنها عموماً مزعجة للمستخدم، مثل أشرطة الأدوات والبرمجيات الإعلانية الخبيثة أو أية برمجيات تحوي كمّ كبير من الإعلانات المزعجة أو تحوي أدوات تعدين العملات الرقمية ما يؤثر على أداء الحاسب.

لدى متصفح إيدج فلتر خاص يدعى SmartScreen ووظيفته منع التطفل وهجمات الاصطياد والبرمجيات الخبيثة من الوصول للمستخدم، ويمكنها أيضاً منع تنزيل برمجيات أو أدوات قد تكون غير مرغوب فيها.

وظهرت في النسخ التجريبية الجديدة من إيدج خاصية غير مفعلة افتراضياً حالياً وظيفتها حجب التطبيقات غير المرغوب فيها وقد تؤدي إلى سلوك غير مرغوب فيه من الجهاز أو المتصفح.

يذكر أن مثل هذه الوظيفة متاحة في كروم و موزيلا أيضاَ لمنع هجمات التصيد والبرمجيات الخبيثة، لكن مايكروسوفت تقول أن ميزتها تقدم حماية أكبر من خدمة التصفح الآمن من مايكروسوفت.

المصدر: عالم التقنية

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