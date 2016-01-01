

بعد تورطها في جمع بيانات المستخدمين عبر المتصفح Avast تصفي Jumpshot بعد تورطها في جمع بيانات المستخدمين عبر المتصفح Avast تصفي Jumpshot

بعد أيام من الكشف عن تورط أكبر الشركات البرمجية لمكافحة الفيروسات Avast في جمع بيانات المستخدمين عن الطريق المتصفح وبيعها للمعلنين، أعلنت الشركة بأنها قامت بإغلاق وإيقاف الشركة التابعة لها التي تقف وراء هذه العملية.



حيث صرح المدير التنفيذي Ondrej Vlcek بأن Avast أنهت عمل شركة Jumpshot التابعة والمسؤولة عن جمع هذه البيانات وأوقفت عملياتها بشكل فوري؛ فيما لم يتطرق إلى مئات الموظفين الذي يعملون فيها أو خطط الشركة البدلية لهم.



فيما أضاف Vlcek في المدونة التي قام بنشرها أن شركة Avast تضع حماية المستخدمين على قمة أولوياتها التي يجب أن تكون مضمونة في كافة أعمالنا ومنتجاتنا؛ قائلاً بأن أي شيء مخالف فهو غير مقبول وعلى إثره قرر مجلس الإدارة إنهاء جمع البيانات وتصفية عمليات Jumpshot.

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وكان التحقيق الثنائي الذي قام فيه فريق Motherboard وPCMag أشار إلى كيفية استغلال Avast برمجيات مكافحة الفيروسات في جمع بيانات المستخدمين عبر جمع بيانات المتصفح ومعلومات البحث من محرك جوجل ومراقبة الموقع بالإضافة للروابط التي تم زيارتها مع تفاصيل الوقت والزمان وفي بعض الحالات يتم الوصول لعلميات البحث المخصصة التي تمت في المواقع الإباحية.فيما زعمت Avast بأن البيانات لا تقوم بتحديد هوية الأفراد إلا أن فريق Motherboard قال بأنه يمكن الوصول لهوية الفرد في بعض الحالات وهو أمر ممكن.