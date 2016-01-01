بعد أيام من الكشف عن تورط أكبر الشركات البرمجية لمكافحة الفيروسات Avast في جمع بيانات المستخدمين عن الطريق المتصفح وبيعها للمعلنين، أعلنت الشركة بأنها قامت بإغلاق وإيقاف الشركة التابعة لها التي تقف وراء هذه العملية.
حيث صرح المدير التنفيذي Ondrej Vlcek بأن Avast أنهت عمل شركة Jumpshot التابعة والمسؤولة عن جمع هذه البيانات وأوقفت عملياتها بشكل فوري؛ فيما لم يتطرق إلى مئات الموظفين الذي يعملون فيها أو خطط الشركة البدلية لهم.
فيما أضاف Vlcek في المدونة التي قام بنشرها أن شركة Avast تضع حماية المستخدمين على قمة أولوياتها التي يجب أن تكون مضمونة في كافة أعمالنا ومنتجاتنا؛ قائلاً بأن أي شيء مخالف فهو غير مقبول وعلى إثره قرر مجلس الإدارة إنهاء جمع البيانات وتصفية عمليات Jumpshot.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد تورطها في جمع بيانات المستخدمين عبر المتصفح Avast تصفي Jumpshot
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق