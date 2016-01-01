

أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد إطلاق سماعات Powerbeats4 من آبل أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد إطلاق سماعات Powerbeats4 من آبل

في حين سرقت سماعات الأذن التي تحمل العلامة التجارية لشركة آبل نفسها الأضواء، فالشركة تمتلك أيضًا العلامة التجارية Beats by Dre. وسوف تتذكر هذه العلامة التجارية قريبًا عندما يقترب موعد إطلاق سماعات الأذن Powerbeats4.



Powerbeats عبارة عن سماعات لاسلكية للأذن تعمل بتقنية البلوتوث، ولكنها ليست سماعات أذن لاسلكية حقيقية، فهي تمتلك سلكًا يربط السماعتين. إذا كنت ترغب في الحصول على سماعات Powerbeats لاسلكية حقيقية، فعليك إلقاء نظرة على السماعات Powerbeats Pro الراقية.



إستنادًا إلى الأيقونة الموجودة في نظام iOS 13.3.1 الذي أطلقته شركة آبل مؤخرًا، فسوف تحافظ سماعات Powerbeats4 على السلك الذي يربط بين السماعتين، ولكن يبدو أنه تم تغيير موضع الكابل، وهذا ما قد يكون جزءًا من التحسينات التي أجرتها شركة آبل على السماعات لتعزيز راحة المستخدم.

قد يعجبك أيضا... loading...

تتميز جميع سماعات Powerbeats بحلقة بلاستيكية تلتف حول أذنك، مما يضمن أنها لن تسقط حتى أثناء إجراء التمارين الرياضية. لذلك، هذه السماعات ليست منافسة مباشرة لسماعات AirPods.نحن نتوقع أن يتم تزويد سماعات Powerbeats4 الجديدة برقاقة Apple H1 بدلاً من رقاقة Apple W1 التي تم إستخدامها في الطراز الأول. تعمل رقاقة Apple H1 الجديدة على تحسين الإتصال اللاسلكي وتقليل إستخدام الطاقة كما أنها تدعم الأمر الصوتي ” Hey Siri ” لتنفيذ بعض الأوامر الصوتية دون الحاجة لإخراج الهاتف من جيبك أو إستخدام زر معين في السماعات.يبلغ سعر سماعات Powerbeats3 حاليًا نحو 200 دولار أمريكي، ونحن نتوقع أن يتم إطلاق سماعات Powerbeats4 بسعر مماثل أيضًا. ولكن قد ترغب في التحقق من سماعات Powerbeats Pro، والتي يمكنك العثور عليها بأقل من 200 دولار أمريكي الآن مع العلم بأنها تستخدم بالفعل رقاقة Apple H1.