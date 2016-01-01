في حين سرقت سماعات الأذن التي تحمل العلامة التجارية لشركة آبل نفسها الأضواء، فالشركة تمتلك أيضًا العلامة التجارية Beats by Dre. وسوف تتذكر هذه العلامة التجارية قريبًا عندما يقترب موعد إطلاق سماعات الأذن Powerbeats4.
Powerbeats عبارة عن سماعات لاسلكية للأذن تعمل بتقنية البلوتوث، ولكنها ليست سماعات أذن لاسلكية حقيقية، فهي تمتلك سلكًا يربط السماعتين. إذا كنت ترغب في الحصول على سماعات Powerbeats لاسلكية حقيقية، فعليك إلقاء نظرة على السماعات Powerbeats Pro الراقية.
إستنادًا إلى الأيقونة الموجودة في نظام iOS 13.3.1 الذي أطلقته شركة آبل مؤخرًا، فسوف تحافظ سماعات Powerbeats4 على السلك الذي يربط بين السماعتين، ولكن يبدو أنه تم تغيير موضع الكابل، وهذا ما قد يكون جزءًا من التحسينات التي أجرتها شركة آبل على السماعات لتعزيز راحة المستخدم.
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التعليقات على أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد إطلاق سماعات Powerbeats4 من آبل
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