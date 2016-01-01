إنتشار فيروس كورونا في الصين يمكن أن يُعرض خطوط إنتاج شركة آبل للخطر. على وجه التحديد، يمكن أن يؤثر ذلك على عملية تصنيع iPhone 9 وسماعات AirPods.
ووفقا لتقرير صادر من وكالة الأنباء Nikkei Asian Review، فقد إنتشر الفيروس إلى مقاطعة هوبي التي تضم أكثر من 100 حالة مؤكدة، وهي المقاطعة التي تتواجد بجانب مقاطعة خنان وبالقرب من مقاطعة قوانغدونغ، وكلاهما تستضيف خطوط إنتاج آبل الرئيسية.
ووفقا لتقرير من وكالة الأنباء Bloomberg، تشير المصادر إلى أن iPhone 9 القادم من المحتمل أن يتأثر بفيروس كورونا، وبالتحديد، من خلال التدابير التي إتخذتها السلطات الصينية لإحتواء الفيروس. في الحقيقة، تحث الحكومة الصينية العمال على البقاء في منازلهم في المدن المتضررة من فيروس كورونا وقد فرضت بالفعل الحجر الصحي على مدينة ووهان بأكملها حيث نشأ الفيروس.
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التعليقات على فيروس كورونا قد يؤثر على خطوط إنتاج iPhone 9 و AirPods
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