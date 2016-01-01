فيروس كورونا قد يؤثر على خطوط إنتاج iPhone 9 و AirPods

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فيروس كورونا قد يؤثر على خطوط إنتاج iPhone 9 و AirPods

إنتشار فيروس كورونا في الصين يمكن أن يُعرض خطوط إنتاج شركة آبل للخطر. على وجه التحديد، يمكن أن يؤثر ذلك على عملية تصنيع iPhone 9 وسماعات AirPods.

ووفقا لتقرير صادر من وكالة الأنباء Nikkei Asian Review، فقد إنتشر الفيروس إلى مقاطعة هوبي التي تضم أكثر من 100 حالة مؤكدة، وهي المقاطعة التي تتواجد بجانب مقاطعة خنان وبالقرب من مقاطعة قوانغدونغ، وكلاهما تستضيف خطوط إنتاج آبل الرئيسية.

ووفقا لتقرير من وكالة الأنباء Bloomberg، تشير المصادر إلى أن iPhone 9 القادم من المحتمل أن يتأثر بفيروس كورونا، وبالتحديد، من خلال التدابير التي إتخذتها السلطات الصينية لإحتواء الفيروس. في الحقيقة، تحث الحكومة الصينية العمال على البقاء في منازلهم في المدن المتضررة من فيروس كورونا وقد فرضت بالفعل الحجر الصحي على مدينة ووهان بأكملها حيث نشأ الفيروس.

يشير المطلعون أيضًا على الوضع إلى أن الجيل الثاني من سماعات AirPods وسماعات AirPods Pro قد تكون ضحايا محتملة للإنتاج البطيء.

من المتوقع أن تبدأ شركة آبل الإنتاج الضخم للهاتف iPhone 9 في شهر فبراير المقبل بهدف كشف النقاب عن الهاتف والبدء في بيعه في شهر مارس الموالي. تمتلك الشركة نظامًا متعدد المصادر لضمان عدم وجود مشاكل في أحد المصانع التي تعوق إنتاج جهاز شديد الأهمية وبالتالي من المحتمل أن يتم إطلاق iPhone 9 في الوقت المحدد. ولكن هناك إحتمال أن يكون هذا الهاتف متوفرًا بأعداد محدودة في البداية

المصدر: موقع الكترونى

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