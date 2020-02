الإعلان عن الألعاب المجانية لمشتركي البلص في فبراير 2020 الإعلان عن الألعاب المجانية لمشتركي البلص في فبراير 2020

أعلن البارحة حساب Sony PlayStation الرسمي على تويتر عن قائمة الألعاب المجانية للمشتركين في خدمة PS Plus لشهر فبراير 2020.



الألعاب المجانية هي :



- سلسلة BioShock بأكملها

- The Sims 4

- لعبة VR وهي Firewall Zero Hour

بداية قوية لسنة 2020 من قبل Sony PlayStation حيث أننا الشهر الماضي حصلنا على ثلاثية Uncharted وهذا الشهر نحصل على ثلاثية BioShock ، شهر أفضل بكثير مما قدمته Xbox.