

برنامج خبيث يتنكر كتحديث لبرنامج Adobe Flash Player يصيب حواسيب Mac برنامج خبيث يتنكر كتحديث لبرنامج Adobe Flash Player يصيب حواسيب Mac

تم إهمال برنامج Adobe Flash Player ببطء على مر السنين. الشركات التي تطور المتصفحات، مثل آبل، عطلت ميزة Adobe Flash Player أيضًا بشكل إفتراضي قبل بضع سنوات. لسوء الحظ، يبدو أنه لا تزال هناك برمجيات خبيثة تصيب حواسيب Mac.



وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من شركة Kaspersky الرائدة في مجال الأمن المعلوماتي، يبدو أن البرنامج الخبيث Shlayer Trojan لا يزال يقوم بجولاته على حواسيب Mac. هذا التطبيق الخبيث يتنكر كتحديث لبرنامج Adobe Flash Player، فهو يطلب من المستخدمين تثبيت آخر تحديث للبرنامج كما هو موضح في هذه الصورة هنا، ولكنه في الواقع، سيقوم بتثبيت برنامج خبيث على الحاسوب، مما يتيح للقراصنة الوصول الخفي إلى حاسوب Mac الخاص بك.



يزعم التقرير أن هذا التطبيق الخبيث قد أصاب ما يُقدر بنحو 1 من أصل 10 حواسيب Mac حتى الآن. هو ليس برنامج خبيث جديد كليًا، فهو ظهر على شبكة الإنترنت منذ العام 2018، ولكن كما تشير شركة Kaspersky، فلا يبدو أنه سيختفي قريبًا.

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ووفقا لشركة Kaspersky، فقد صرحت بالقول : ” بعد دراسة عائلة Shlayer، يمكننا أن نستنتج أن نظام MacOS يعد مصدرًا جيدًا للدخل للمجرمين على شبكة الإنترنت. تتواجد الروابط الملغمة حتى على الموارد المشروعة، فالمهاجمين بارعون جدًا في فن الهندسة الإجتماعية، ومن الصعب التنبؤ بمدى تعقيد تقنية الخداع التالية “.