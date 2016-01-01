

تجنبا للإزعاج.. إزاي تعمل “بلوك” لأي شخص في تطبيق واتساب؟! تجنبا للإزعاج.. إزاي تعمل “بلوك” لأي شخص في تطبيق واتساب؟!

يعتبر تطبيق الدردشة والتراسل الفوري “واتساب” WhatsApp هو الأشهر عالميا من بين التطبيقات المشابهة، حيث يزيد عدد مستخدميه عن مليار شخص عالميا، كما أنه متاح في 180 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أنه سهل الاستخدام ويقدم خدماته مجانا دون رسوم، وقد استحوذت فيسبوك Facebook على التطبيق في 2014 في صفقة قدرت بأكثر من 20 مليار دولار!



ويقدم تطبيق واتساب WhatsApp، كواحد من وسائل التواصل الاجتماعي، ميزة الحظر (البلوك) Block عند التعرض للمضايقة أو الإزعاج، فربما تحتاج للهروب من إلحاح أحدهم بالاتصال أو الرسائل في وقت ما.



وفي هواتف أندرويد، يمكنك تفعيل خاصية الحظر Block بالدخول التطبيق، والضغط على أيقونة النقاط الثلاث أعلى يمين واجهة التطبيق لفتح القائمة، ثم الدخول إلى الإعدادات Settings ثم الحساب Account ثم الخصوصية Privacy ثم الاتصالات المحظورة Blocked Contacts.

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يعرض لك التطبيق الآن نافذة الاتصالات المحظورة، حيث يمكن إضافة أي شخص إلى القائمة بالضغط على أيقونة الإضافة (+) أعلى يمين النافذة، واختيار الشخص الذي تريد حظره.بنفس الطريقة تقريبا، يمكنك حظر أي شخص داخل تطبيق واتساب على هواتف أيفون iPhone. قم بفتح التطبيق، واختر خيار الإعدادات Settings أسفل يمين الشاشة، وادخل إلى الحساب Account ثم الخصوصية Privacy ثم الحظر Blocked، لتستعرض قائمة الاتصالات المحظورة في التطبيق، حيث يمكن الإضافة إليها أو إزالة الحظر منها.