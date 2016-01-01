سامسونج تعلن رسمياً عن جهازها اللوحي Tab S6 5G

أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن جهاز اللوحي جالجسي Tab S6 5G ليكون بذلك أول جهاز لوحي في العالم يدعم الاتصال عبر شبكات الجيل الخامس.
الجهاز كامل سبق وأشيع عنه أنه سيكون نسخة مماثلة إلى حد كبير من جالكسي Tab S6 بتنسخة الأصلية التي أطلقتها الشركة العام الماضي؛ لكن بوجود استثناء جوهري وهو إضافة مودم سنابدراجون X50 5G.
الجهاز يحميل شاشة OLED قياس 10.5 بوصة HDR مع معالج سنابدراجون 855 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت كما أنه يحمل قلم رقمي.
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